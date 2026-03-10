快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

中東衝突下油價攀升…德國與鄰國價差擴大 抽查波捷邊境「加油觀光客」

中央社／ 柏林10日專電
美伊衝突影響國際油價，德國油價近期劇烈上漲，95無鉛汽油每公升一度超過2歐元。圖為柏林一處加油站。中央社
美伊衝突影響國際油價，德國油價近期劇烈上漲，95無鉛汽油每公升一度超過2歐元。圖為柏林一處加油站。中央社

美伊衝突影響國際油價德國油價節節攀升，與鄰國波蘭、捷克價差擴大，不少民眾為節省油費跨境加油，形成「加油觀光」現象。德國海關已在波蘭、捷克邊境加強抽查，防止有人大量攜帶較便宜燃料入境。

歐洲多數國家邊境距離城市不遠，開車跨國十分常見。由於各國能源稅制不同，邊境居民常因油價差距前往鄰國加油，形成所謂「加油觀光」。

德國馬克報（MAZ）報導，德國海關近期在布蘭登堡邦（Brandenburg）與波蘭接壤的邊境口岸增加抽查，重點針對在鄰國加油後返回德國的駕駛。

海關表示，近期抽查行動主要是防止有人利用油價差距，在鄰國購買大量燃料後以油桶等方式攜帶入境。相關檢查已持續數日，除布蘭登堡邦外，薩克森邦（Sachsen）與巴伐利亞（Bayern）等通往波蘭與捷克的邊境口岸也正加強抽查。

依歐盟規定，私人駕駛若在其他歐盟國家加油並供自用，原則上可免稅攜帶回國。除了車輛油箱內的燃料外，也允許攜帶最多20公升的備用油桶；若攜帶超過限額的燃料入境，則必須申報並繳納相關稅費，否則將涉及逃漏稅。

德國東布蘭登堡工商會（IHK Ostbrandenburg）指出，由於德國與鄰國油價差距明顯，部分波蘭邊境加油站已出現長時間排隊現象，不少德國駕駛專程開車過境加油，也進一步加劇邊境加油站的營運壓力。

根據油價統計網站fuel-prices.eu，德國為近期油價漲幅相對較高的歐盟國家。目前在波蘭或捷克購買汽油，每公升大約比德國便宜30至60歐分。油價差距部分來自各國不同的能源稅與增值稅制度。

德國對汽油課徵較高的能源稅並加徵19%增值稅，整體稅負在歐盟屬於較高水準。以95無鉛汽油為例，根據歐盟執委會油價公報（Weekly Oil Bulletin）數據，德國油價目前每公升約2歐元（約新台幣74元），在歐盟排名前段，而波蘭則接近價格最低的一群。

以色列 伊朗 美國 德國 波蘭 油價

延伸閱讀

中國大陸油價漲 「50公升多花3.9美元」車主排隊搶油

油價破100美元！港目前燃料庫存足夠 電費4月料調漲

不甩油價！好市多限時加油滿額送250元 每公升狂省近7元

中東戰事持續…大陸油價漲幅預料4年來最大 車主急加油

相關新聞

與美談判破局！伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日接受美國PBS訪問時表示，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美國之間的談判可能已經擱置，與美國對話「已不再是我們議程上的選項」。

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

中東每日減產約600萬桶石油 沙烏地阿美執行長憂「災難性」後果

彭博10日報導，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎停擺，中東石油減產幅度正在增長。幾位匿名知情人士透露，沙烏地阿拉伯已每日減產200萬至250萬桶，阿拉伯聯合大公國每日減產50萬至80萬桶，科威特減產約50萬桶，伊拉克減產約290萬桶。

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

傳美軍「末日飛機」派赴中東！E-6B為核戰設計 造價逾45億

每日郵報報導，美國2月28日對伊朗展開軍事行動以來，外號「末日飛機」的美國海軍E-6B「水星」（Mercury）通信中繼機多次被發現升空，軍事和社群媒體更盛傳E-6B已被派赴中東，加深外界對第三次世界大戰風險升高的憂慮。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。