中東衝突下油價攀升…德國與鄰國價差擴大 抽查波捷邊境「加油觀光客」

美伊衝突影響國際油價，德國油價節節攀升，與鄰國波蘭、捷克價差擴大，不少民眾為節省油費跨境加油，形成「加油觀光」現象。德國海關已在波蘭、捷克邊境加強抽查，防止有人大量攜帶較便宜燃料入境。

歐洲多數國家邊境距離城市不遠，開車跨國十分常見。由於各國能源稅制不同，邊境居民常因油價差距前往鄰國加油，形成所謂「加油觀光」。

德國馬克報（MAZ）報導，德國海關近期在布蘭登堡邦（Brandenburg）與波蘭接壤的邊境口岸增加抽查，重點針對在鄰國加油後返回德國的駕駛。

海關表示，近期抽查行動主要是防止有人利用油價差距，在鄰國購買大量燃料後以油桶等方式攜帶入境。相關檢查已持續數日，除布蘭登堡邦外，薩克森邦（Sachsen）與巴伐利亞（Bayern）等通往波蘭與捷克的邊境口岸也正加強抽查。

依歐盟規定，私人駕駛若在其他歐盟國家加油並供自用，原則上可免稅攜帶回國。除了車輛油箱內的燃料外，也允許攜帶最多20公升的備用油桶；若攜帶超過限額的燃料入境，則必須申報並繳納相關稅費，否則將涉及逃漏稅。

德國東布蘭登堡工商會（IHK Ostbrandenburg）指出，由於德國與鄰國油價差距明顯，部分波蘭邊境加油站已出現長時間排隊現象，不少德國駕駛專程開車過境加油，也進一步加劇邊境加油站的營運壓力。

根據油價統計網站fuel-prices.eu，德國為近期油價漲幅相對較高的歐盟國家。目前在波蘭或捷克購買汽油，每公升大約比德國便宜30至60歐分。油價差距部分來自各國不同的能源稅與增值稅制度。

德國對汽油課徵較高的能源稅並加徵19%增值稅，整體稅負在歐盟屬於較高水準。以95無鉛汽油為例，根據歐盟執委會油價公報（Weekly Oil Bulletin）數據，德國油價目前每公升約2歐元（約新台幣74元），在歐盟排名前段，而波蘭則接近價格最低的一群。