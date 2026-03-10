川普宣稱「戰事將結束」…投資人反應強烈 油價下跌股市反彈

快訊

中央社／ 香港10日綜合外電報導
在英格蘭中部拉格比附近的盧特沃思，埃索加油站外的無鉛汽油和柴油價格如圖所示。法新社
美國總統川普表示，美國與以色列伊朗的戰爭將比預期的更早結束後，油價今天大幅下跌，股市則強勁反彈，市場在前一天經歷了劇烈波動。

法新社報導，中東產油地區危機進入第2週，情勢持續緊張，看似短期內難以落幕，但川普接受媒體訪問時說：「我認為這場戰爭幾乎已經完全結束。他們（伊朗）沒有海軍、沒有通訊、也沒有空軍。」

川普說，美國的行動「遠遠超前」他最初所說的4至5週戰爭時程。

他隨後在佛羅里達州舉行的記者會上說：「這場戰爭很快就會結束。如果再起戰端，他們（伊朗）將遭受更嚴厲的打擊。」

川普這番言論，適逢他日前剛發表聲明，稱伊朗「無條件投降」才是結束戰爭唯一可接受的結果，這一度引發市場對長期衝突的憂慮。

投資人對川普言論反應強烈，原油價格今天一度暴跌約10%，之後跌幅收斂至約5%。歐洲天然氣價格則重挫15%，昨天曾一度飆漲30%。

就在前一天，原油價格經歷劇烈波動，一度急漲30%，衝破每桶119美元高峰，隨後又重挫至84美元低點。

昨天稍早傳出七大工業國集團（G7）財政部長計劃討論釋出緊急儲油來緩解供應壓力，市場隨即出現復甦。

亞洲股市同步勁揚，首爾收漲逾5%、東京漲2.9%。香港、上海、雪梨、新加坡、曼谷、孟買、台北、馬尼拉及雅加達等地股市也同步上揚。

相關新聞

與美談判破局！伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日接受美國PBS訪問時表示，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美國之間的談判可能已經擱置，與美國對話「已不再是我們議程上的選項」。

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

中東每日減產約600萬桶石油 沙烏地阿美執行長憂「災難性」後果

彭博10日報導，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎停擺，中東石油減產幅度正在增長。幾位匿名知情人士透露，沙烏地阿拉伯已每日減產200萬至250萬桶，阿拉伯聯合大公國每日減產50萬至80萬桶，科威特減產約50萬桶，伊拉克減產約290萬桶。

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

傳美軍「末日飛機」派赴中東！E-6B為核戰設計 造價逾45億

每日郵報報導，美國2月28日對伊朗展開軍事行動以來，外號「末日飛機」的美國海軍E-6B「水星」（Mercury）通信中繼機多次被發現升空，軍事和社群媒體更盛傳E-6B已被派赴中東，加深外界對第三次世界大戰風險升高的憂慮。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

