川普宣稱「戰事將結束」…投資人反應強烈 油價下跌股市反彈

在美國總統川普表示，美國與以色列對伊朗的戰爭將比預期的更早結束後，油價今天大幅下跌，股市則強勁反彈，市場在前一天經歷了劇烈波動。

法新社報導，中東產油地區危機進入第2週，情勢持續緊張，看似短期內難以落幕，但川普接受媒體訪問時說：「我認為這場戰爭幾乎已經完全結束。他們（伊朗）沒有海軍、沒有通訊、也沒有空軍。」

川普說，美國的行動「遠遠超前」他最初所說的4至5週戰爭時程。

他隨後在佛羅里達州舉行的記者會上說：「這場戰爭很快就會結束。如果再起戰端，他們（伊朗）將遭受更嚴厲的打擊。」

川普這番言論，適逢他日前剛發表聲明，稱伊朗「無條件投降」才是結束戰爭唯一可接受的結果，這一度引發市場對長期衝突的憂慮。

投資人對川普言論反應強烈，原油價格今天一度暴跌約10%，之後跌幅收斂至約5%。歐洲天然氣價格則重挫15%，昨天曾一度飆漲30%。

就在前一天，原油價格經歷劇烈波動，一度急漲30%，衝破每桶119美元高峰，隨後又重挫至84美元低點。

昨天稍早傳出七大工業國集團（G7）財政部長計劃討論釋出緊急儲油來緩解供應壓力，市場隨即出現復甦。

亞洲股市同步勁揚，首爾收漲逾5%、東京漲2.9%。香港、上海、雪梨、新加坡、曼谷、孟買、台北、馬尼拉及雅加達等地股市也同步上揚。