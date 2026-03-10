荷莫茲海峽輸送中斷 印度液化石油氣部分短缺…衝擊餐旅業

中東局勢持續動盪，經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的石油和天然氣幾近全面中斷，印度液化石油氣（LPG）因此短缺，影響也慢慢浮現，孟買餐旅業者有20%已暫停接客，德里部分地區桶裝液化石油氣逐漸售罄，且預料兩週內不會有新的供給。

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，衝突仍在持續，全球對經荷莫茲海峽運輸的石油和天然氣可能長期中斷感到憂心，原油價格也因此飆破每桶100美元（約新台幣3175元），但今天回穩，每桶價格不到100美元。

即便如此，全球能源價格仍因供給短缺而上漲，印度液化石油氣此時同樣面臨供給不足，導致價格上揚，家用液化石油氣每桶上漲60盧比（約新台幣20.71元）、商用液化石油氣每桶上漲115盧比（約新台幣39.70元）。

印度包括班加羅爾（Bengaluru）、清奈（Chennai）、孟買（Mumbai）都出現商用液化石油氣不足的情況，中央政府下令，要求煉油廠增產液化石油氣。

今日印度（India Today）報導，印度旅館暨餐廳協會（Indian Hotel & Restaurant Association, AHAR）今天表示，由於商業液化石油氣供應短缺，孟買約20%旅館和餐廳已經暫停接客，若情況沒有改善，兩天內當地約50%的飯店可能必須暫時歇業，還在營業的地方能撐多久，取決於他們有多少液化石油氣庫存。

德里部分地區也受供給有限的影響，出現桶裝液化石油氣漲價，甚至「有錢也買不到」的情況。

在新德里的村莊販售桶裝液化石油氣的老闆庫瑪（Raushan Kumar）接受中央社記者採訪時表示，上游的供給減量已約一週時間，但到現在為止，並沒有出現大規模搶購的情況，「但真的已經快賣光了，今天早上賣到中午，整個村子只剩下1桶（14.2公斤）了。」

庫瑪告訴中央社記者，剩下的桶裝液化石油氣賣完，民眾如果有需要，可能要到遠一點的地方碰碰運氣，「因為下一次什麼時候能進貨，我真的也不知道。」

新德里一家炸雞店的老闆米西拉（Neeraj Mishra）接受中央社記者訪問時表示，他每天都會營業，所以店裡都會多買一些桶裝液化石油氣預備，所以暫時沒有被漲價波及，「但我有聽說桶裝液化石油氣在漲價，昨天每桶的價格已經漲到超過800盧比（約新台幣276.16元）。」

米西拉告訴中央社記者說：「我現在都先用小火炸，客人等待的時間較久，但是我的液化石油氣可以省一點。」他提到，如果桶裝液化石油氣價格漲得太誇張，或是真的買不到了，「只能先休息幾天不賣，但我覺得（短缺）不會持續太久。」

新德里電視台（NDTV）報導，印度石油暨天然氣部（Ministry of Petroleum and Natural Gas, MoPNG）表示，已向煉油廠下令提高液化石油氣產量，以供國內民眾使用所需，且訂出25天間隔期的限制，即一般人買了1桶液化石油氣後，需間隔25天才能再次訂購，以避免囤貨和黑市交易的情況發生。

荷莫茲海峽位於伊朗和阿曼之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea），全球約20%的石油和天然氣經荷莫茲海峽運輸，是世界重要貿易動脈之一，印度近半數的原油和液化石油氣進口都經由此航道運輸。