快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

荷莫茲海峽輸送中斷 印度液化石油氣部分短缺…衝擊餐旅業

中央社／ 新德里10日專電
中東局勢持續動盪，經荷莫茲海峽運輸的石油和天然氣幾近全面中斷，印度液化石油氣（LPG）因此短缺，影響也慢慢浮現，孟買餐旅業者有20%已暫停接客，德里部分地區桶裝液化石油氣（圖）逐漸售罄，且預料兩週內不會有新的供給。中央社
中東局勢持續動盪，經荷莫茲海峽運輸的石油和天然氣幾近全面中斷，印度液化石油氣（LPG）因此短缺，影響也慢慢浮現，孟買餐旅業者有20%已暫停接客，德里部分地區桶裝液化石油氣（圖）逐漸售罄，且預料兩週內不會有新的供給。中央社

中東局勢持續動盪，經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的石油和天然氣幾近全面中斷，印度液化石油氣（LPG）因此短缺，影響也慢慢浮現，孟買餐旅業者有20%已暫停接客，德里部分地區桶裝液化石油氣逐漸售罄，且預料兩週內不會有新的供給。

美國以色列聯手對伊朗發動軍事行動，衝突仍在持續，全球對經荷莫茲海峽運輸的石油和天然氣可能長期中斷感到憂心，原油價格也因此飆破每桶100美元（約新台幣3175元），但今天回穩，每桶價格不到100美元。

即便如此，全球能源價格仍因供給短缺而上漲，印度液化石油氣此時同樣面臨供給不足，導致價格上揚，家用液化石油氣每桶上漲60盧比（約新台幣20.71元）、商用液化石油氣每桶上漲115盧比（約新台幣39.70元）。

印度包括班加羅爾（Bengaluru）、清奈（Chennai）、孟買（Mumbai）都出現商用液化石油氣不足的情況，中央政府下令，要求煉油廠增產液化石油氣。

今日印度（India Today）報導，印度旅館暨餐廳協會（Indian Hotel & Restaurant Association, AHAR）今天表示，由於商業液化石油氣供應短缺，孟買約20%旅館和餐廳已經暫停接客，若情況沒有改善，兩天內當地約50%的飯店可能必須暫時歇業，還在營業的地方能撐多久，取決於他們有多少液化石油氣庫存。

德里部分地區也受供給有限的影響，出現桶裝液化石油氣漲價，甚至「有錢也買不到」的情況。

在新德里的村莊販售桶裝液化石油氣的老闆庫瑪（Raushan Kumar）接受中央社記者採訪時表示，上游的供給減量已約一週時間，但到現在為止，並沒有出現大規模搶購的情況，「但真的已經快賣光了，今天早上賣到中午，整個村子只剩下1桶（14.2公斤）了。」

庫瑪告訴中央社記者，剩下的桶裝液化石油氣賣完，民眾如果有需要，可能要到遠一點的地方碰碰運氣，「因為下一次什麼時候能進貨，我真的也不知道。」

新德里一家炸雞店的老闆米西拉（Neeraj Mishra）接受中央社記者訪問時表示，他每天都會營業，所以店裡都會多買一些桶裝液化石油氣預備，所以暫時沒有被漲價波及，「但我有聽說桶裝液化石油氣在漲價，昨天每桶的價格已經漲到超過800盧比（約新台幣276.16元）。」

米西拉告訴中央社記者說：「我現在都先用小火炸，客人等待的時間較久，但是我的液化石油氣可以省一點。」他提到，如果桶裝液化石油氣價格漲得太誇張，或是真的買不到了，「只能先休息幾天不賣，但我覺得（短缺）不會持續太久。」

新德里電視台（NDTV）報導，印度石油暨天然氣部（Ministry of Petroleum and Natural Gas, MoPNG）表示，已向煉油廠下令提高液化石油氣產量，以供國內民眾使用所需，且訂出25天間隔期的限制，即一般人買了1桶液化石油氣後，需間隔25天才能再次訂購，以避免囤貨和黑市交易的情況發生。

荷莫茲海峽位於伊朗和阿曼之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea），全球約20%的石油和天然氣經荷莫茲海峽運輸，是世界重要貿易動脈之一，印度近半數的原油和液化石油氣進口都經由此航道運輸。

印度國內受中東局勢動盪、能源供應短缺影響，新德里有炸雞店業者（圖）表示不排除在桶裝液化石油氣持續漲價，或供應不足的情況下，暫時歇業因應。中央社
印度國內受中東局勢動盪、能源供應短缺影響，新德里有炸雞店業者（圖）表示不排除在桶裝液化石油氣持續漲價，或供應不足的情況下，暫時歇業因應。中央社

以色列 伊朗 美國 印度 液化石油氣

延伸閱讀

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

中東戰火引爆…國際油價每桶漲破100美元 台股重挫

美伊開戰油價飆升 印度盧比、股市持續下跌

相關新聞

與美談判破局！伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日接受美國PBS訪問時表示，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美國之間的談判可能已經擱置，與美國對話「已不再是我們議程上的選項」。

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

中東每日減產約600萬桶石油 沙烏地阿美執行長憂「災難性」後果

彭博10日報導，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎停擺，中東石油減產幅度正在增長。幾位匿名知情人士透露，沙烏地阿拉伯已每日減產200萬至250萬桶，阿拉伯聯合大公國每日減產50萬至80萬桶，科威特減產約50萬桶，伊拉克減產約290萬桶。

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

傳美軍「末日飛機」派赴中東！E-6B為核戰設計 造價逾45億

每日郵報報導，美國2月28日對伊朗展開軍事行動以來，外號「末日飛機」的美國海軍E-6B「水星」（Mercury）通信中繼機多次被發現升空，軍事和社群媒體更盛傳E-6B已被派赴中東，加深外界對第三次世界大戰風險升高的憂慮。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。