聽新聞
0:00 / 0:00
川普料「很快結束」…專家：油市仍將擺盪數月 油價估在80美元以下整理
儘管川普表示，對伊朗的戰爭「非常快」就會結束，但觀察家指出，戰爭不會因為川普說結束就立刻結束；油市專家則預料石油市場仍將擺盪數月，油價將在每桶80美元以下的某一水位盤整。
英國金融時報（FT）報導，觀察家指出，由於戰爭拖長對川普沒有任何好處，川普不願讓油價在11月國會期中選舉之前居高不下，因此市場的共識是川普只會儘快找退路。川普的戰鬥意志在9日油價衝破每桶100美元後，不得不消退。川普9日發言的涵義非常清楚，就是他正在尋找下交流道的路徑。
紐約8日晚間，布蘭特原油1個月與2個月期貨之間的差價達到每桶9美元，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來從未見過的差距。換言之石油市場已經預料川普即將退卻。之後隨著短期油價崩跌，石油的期貨價格曲線已迅速走平。
川普雖說這場戰爭「非常快」就會結束，但他無法像「解放日」關稅措施，那樣說退就退，因為戰爭若要結束，首先需得到伊朗與以色列的配合。戰爭並不會只因為一個人宣布結束，就完全結束。
油市專家指出，戰爭對能源市場的衝擊若要消退，需要靠石油生產國及航運公司共同參與。即使產油國迅速恢復正常生產，石油市場仍將震動數月之久。目前由於大量船隻陷在波斯灣內，因此海峽一旦開放，將會有大量油貨在海上移動，如此將使石油市場擺盪數月之久。
在利率方面，戰爭之前交易商都賭全球短期利率將下降；但戰爭爆發後隨著油價上漲可能引爆通膨，降息預期已被一掃而空，尤其是歐洲，歐洲2年期公債殖利率已勁升。未來幾天短期利率將如何變化，值得密切觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。