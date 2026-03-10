快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

聽新聞
0:00 / 0:00

川普料「很快結束」…專家：油市仍將擺盪數月 油價估在80美元以下整理

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
儘管川普表示，對伊朗的戰爭「非常快」就會結束，但觀察家指出，戰爭不會因為川普說結束就立刻結束；油市專家則預料石油市場仍將擺盪數月，油價將在每桶80美元以下的某一水位盤整。油價示意圖。圖／AI生成
儘管川普表示，對伊朗的戰爭「非常快」就會結束，但觀察家指出，戰爭不會因為川普說結束就立刻結束；油市專家則預料石油市場仍將擺盪數月，油價將在每桶80美元以下的某一水位盤整。油價示意圖。圖／AI生成

儘管川普表示，對伊朗戰爭「非常快」就會結束，但觀察家指出，戰爭不會因為川普說結束就立刻結束；油市專家則預料石油市場仍將擺盪數月，油價將在每桶80美元以下的某一水位盤整。

英國金融時報（FT）報導，觀察家指出，由於戰爭拖長對川普沒有任何好處，川普不願讓油價在11月國會期中選舉之前居高不下，因此市場的共識是川普只會儘快找退路。川普的戰鬥意志在9日油價衝破每桶100美元後，不得不消退。川普9日發言的涵義非常清楚，就是他正在尋找下交流道的路徑。

紐約8日晚間，布蘭特原油1個月與2個月期貨之間的差價達到每桶9美元，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來從未見過的差距。換言之石油市場已經預料川普即將退卻。之後隨著短期油價崩跌，石油的期貨價格曲線已迅速走平。

川普雖說這場戰爭「非常快」就會結束，但他無法像「解放日」關稅措施，那樣說退就退，因為戰爭若要結束，首先需得到伊朗與以色列的配合。戰爭並不會只因為一個人宣布結束，就完全結束。

油市專家指出，戰爭對能源市場的衝擊若要消退，需要靠石油生產國及航運公司共同參與。即使產油國迅速恢復正常生產，石油市場仍將震動數月之久。目前由於大量船隻陷在波斯灣內，因此海峽一旦開放，將會有大量油貨在海上移動，如此將使石油市場擺盪數月之久。

在利率方面，戰爭之前交易商都賭全球短期利率將下降；但戰爭爆發後隨著油價上漲可能引爆通膨，降息預期已被一掃而空，尤其是歐洲，歐洲2年期公債殖利率已勁升。未來幾天短期利率將如何變化，值得密切觀察。

以色列 伊朗 美國 川普 油價 戰爭 石油

延伸閱讀

油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽

川普不准伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價續挫10%、油電燃氣股全倒

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

對伊朗戰爭很快就會結束？ 美債因川普談話由跌轉漲

相關新聞

與美談判破局！伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日接受美國PBS訪問時表示，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美國之間的談判可能已經擱置，與美國對話「已不再是我們議程上的選項」。

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

中東每日減產約600萬桶石油 沙烏地阿美執行長憂「災難性」後果

彭博10日報導，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎停擺，中東石油減產幅度正在增長。幾位匿名知情人士透露，沙烏地阿拉伯已每日減產200萬至250萬桶，阿拉伯聯合大公國每日減產50萬至80萬桶，科威特減產約50萬桶，伊拉克減產約290萬桶。

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

傳美軍「末日飛機」派赴中東！E-6B為核戰設計 造價逾45億

每日郵報報導，美國2月28日對伊朗展開軍事行動以來，外號「末日飛機」的美國海軍E-6B「水星」（Mercury）通信中繼機多次被發現升空，軍事和社群媒體更盛傳E-6B已被派赴中東，加深外界對第三次世界大戰風險升高的憂慮。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。