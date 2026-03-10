快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗戰爭衝擊油價 泰國指示公務員遠距辦公、暫停出國考察

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
越南河內10日可見許多機車騎士到加油站排隊加油。法新社
越南河內10日可見許多機車騎士到加油站排隊加油。法新社

美聯社10日報導，對中東戰事擾亂石油和天然氣供應，東南亞國家正採取應對措施。泰國總理阿努廷指示，該國政府機構和國營企業應開始安排讓內勤員工遠距辦公。

泰國政府10日還說，將暫緩讓官員赴海外培訓、出差和考察。泰國副總理兼交通部長皮帕9日已呼籲民眾不要對全球油價上漲感到恐慌，強調泰國並未面臨石油短缺。

越南政府也下令採取類似措施，同時也敦促民眾限制使用私家車。隨著燃油價格上漲，當地可見加油站外大排長龍，汽機車駕駛爭相加滿油箱。

另據半島電視台10日報導，南亞的巴基斯坦也推出「戰爭撙節計畫」，來應對美國以色列伊朗開戰後爆發的石油危機。

半島電視台引述巴國「黎明報」指出，總理夏立夫9日晚間宣布，所有政府部門將實施每周工作4天，中小學和大學將繼續關閉2周，高等教育機構將持續採行遠距教學。

夏立夫要求，公家部門和私人企業應確保5成員工在家工作，且在未來2個月，提供給所有政府和官員車輛的燃油將減少5成。夏立夫還宣布所有國會議員減薪25%。

以色列 伊朗 美國 泰國

延伸閱讀

中東每日減產約600萬桶石油 沙烏地阿美執行長憂「災難性」後果

中東戰爭衝擊全球經濟 油價、股市與航運情勢一覽

日釋儲備油 韓訂價格上限

石油吃緊…日擬釋油計畫 韓查哄抬油價

相關新聞

與美談判破局！伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日接受美國PBS訪問時表示，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美國之間的談判可能已經擱置，與美國對話「已不再是我們議程上的選項」。

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

中東每日減產約600萬桶石油 沙烏地阿美執行長憂「災難性」後果

彭博10日報導，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎停擺，中東石油減產幅度正在增長。幾位匿名知情人士透露，沙烏地阿拉伯已每日減產200萬至250萬桶，阿拉伯聯合大公國每日減產50萬至80萬桶，科威特減產約50萬桶，伊拉克減產約290萬桶。

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

傳美軍「末日飛機」派赴中東！E-6B為核戰設計 造價逾45億

每日郵報報導，美國2月28日對伊朗展開軍事行動以來，外號「末日飛機」的美國海軍E-6B「水星」（Mercury）通信中繼機多次被發現升空，軍事和社群媒體更盛傳E-6B已被派赴中東，加深外界對第三次世界大戰風險升高的憂慮。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。