中東每日減產約600萬桶石油 沙烏地阿美執行長憂「災難性」後果

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
巴林錫特拉島上的煉油廠遭襲擊後，9日可見濃煙竄出。路透
巴林錫特拉島上的煉油廠遭襲擊後，9日可見濃煙竄出。路透

彭博10日報導，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎停擺，中東石油減產幅度正在增長。幾位匿名知情人士透露，沙烏地阿拉伯已每日減產200萬至250萬桶，阿拉伯聯合大公國每日減產50萬至80萬桶，科威特減產約50萬桶，伊拉克減產約290萬桶。

彭博說，2月28日爆發的中東衝突已持續一周以上，牽連十幾個國家，迫使石油減產。9日，油價一度朝每桶120美元邁進，但美國總統川普暗示戰爭可能很快結束後，油價10日回落。

全球最大石油出口商、沙烏地阿美石油公司執行長納瑟在10日法說會上，拒絕就產量水準置評。但他說，若戰事持續擾亂荷莫茲海峽航運，全球石油市場將面臨「災難性」後果，「我們過去雖也曾面臨過干擾，但這次無疑是本區域石油和天然氣產業至今面臨的最大危機」。

納瑟說，這場混亂不僅衝擊航運和保險業，也預料對航空、農業、汽車等產業產生嚴重連鎖反應，全球石油庫存已處於5年來最低水平，當前危機將導致庫存加速減少，恢復荷莫茲海峽航運至關重要。

另據路透10日引述歐盟官員報導，7大工業國集團（G7）能源部長將於當地10日下午1時45分（台灣時間同日晚間8時45分）召開會議，討論伊朗戰爭對石油和天然氣市場的影響。

以色列 伊朗 美國

與美談判破局！伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日接受美國PBS訪問時表示，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美國之間的談判可能已經擱置，與美國對話「已不再是我們議程上的選項」。

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

彭博10日報導，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎停擺，中東石油減產幅度正在增長。幾位匿名知情人士透露，沙烏地阿拉伯已每日減產200萬至250萬桶，阿拉伯聯合大公國每日減產50萬至80萬桶，科威特減產約50萬桶，伊拉克減產約290萬桶。

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

傳美軍「末日飛機」派赴中東！E-6B為核戰設計 造價逾45億

每日郵報報導，美國2月28日對伊朗展開軍事行動以來，外號「末日飛機」的美國海軍E-6B「水星」（Mercury）通信中繼機多次被發現升空，軍事和社群媒體更盛傳E-6B已被派赴中東，加深外界對第三次世界大戰風險升高的憂慮。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

