快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

北京強烈關切…伊朗大使指「荷莫茲海峽由伊朗管」 安全受戰火影響

中央社／ 台北10日電
荷莫茲海峽於2023年空拍畫面。路透社
荷莫茲海峽於2023年空拍畫面。路透社

伊朗封鎖荷莫茲海峽，受到中國強烈關切。新華社今天報導，伊朗駐中國大使法茲里9日在北京宣稱，荷莫茲海峽的「安全由伊朗來管」，伊朗自身有能力做好這件事，但現在由於戰火，「這種保障能力受到影響」。

據報導，伊朗駐中國大使館9日在北京召開記者會，法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）在回答媒體相關提問時，作上述表示。他並說，波斯灣國家不應允許美國在其領土上建立軍事基地，利用其領土攻擊伊朗。

根據報導，法茲里表示，美國的目標就是重塑地區地緣政治格局，建立由以色列主導的地區新秩序，進而保證自己的經濟利益，掌控世界能源資源。

他說，美以兩國是中東地區「不安全的根源」，增加軍事力量只會加劇局勢動盪，而非解決問題，伊朗將堅定維護國家主權獨立和領土完整。

針對中國強烈關切的荷莫茲海峽通行安全問題，法茲里除作上述表示外，並宣稱伊朗「從未攻擊波斯灣國家領土」，打擊目標僅為「相關領土上歸屬美國管理的軍事基地」。波斯灣國家不應允許美國在其領土上建立軍事基地，利用其領土攻擊伊朗。

法茲里還說，中國明確表達支持伊朗捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊朗維護自身正當合法權益的立場，伊朗對此表示讚賞。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽

延伸閱讀

伊朗擬徵波灣船隻安全稅　川普威脅發動更強硬打擊

伊朗駐北京大使：只要美離開 保證荷莫茲海峽通航安全

中國學者：北京正觀察穆吉塔巴接棒後動向

伊朗：任何國家驅逐美以大使 就能通過荷莫茲海峽

相關新聞

與美談判破局！伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日接受美國PBS訪問時表示，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美國之間的談判可能已經擱置，與美國對話「已不再是我們議程上的選項」。

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

中東每日減產約600萬桶石油 沙烏地阿美執行長憂「災難性」後果

彭博10日報導，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎停擺，中東石油減產幅度正在增長。幾位匿名知情人士透露，沙烏地阿拉伯已每日減產200萬至250萬桶，阿拉伯聯合大公國每日減產50萬至80萬桶，科威特減產約50萬桶，伊拉克減產約290萬桶。

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

傳美軍「末日飛機」派赴中東！E-6B為核戰設計 造價逾45億

每日郵報報導，美國2月28日對伊朗展開軍事行動以來，外號「末日飛機」的美國海軍E-6B「水星」（Mercury）通信中繼機多次被發現升空，軍事和社群媒體更盛傳E-6B已被派赴中東，加深外界對第三次世界大戰風險升高的憂慮。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。