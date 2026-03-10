北京強烈關切…伊朗大使指「荷莫茲海峽由伊朗管」 安全受戰火影響

伊朗封鎖荷莫茲海峽，受到中國強烈關切。新華社今天報導，伊朗駐中國大使法茲里9日在北京宣稱，荷莫茲海峽的「安全由伊朗來管」，伊朗自身有能力做好這件事，但現在由於戰火，「這種保障能力受到影響」。

據報導，伊朗駐中國大使館9日在北京召開記者會，法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）在回答媒體相關提問時，作上述表示。他並說，波斯灣國家不應允許美國在其領土上建立軍事基地，利用其領土攻擊伊朗。

根據報導，法茲里表示，美國的目標就是重塑地區地緣政治格局，建立由以色列主導的地區新秩序，進而保證自己的經濟利益，掌控世界能源資源。

他說，美以兩國是中東地區「不安全的根源」，增加軍事力量只會加劇局勢動盪，而非解決問題，伊朗將堅定維護國家主權獨立和領土完整。

針對中國強烈關切的荷莫茲海峽通行安全問題，法茲里除作上述表示外，並宣稱伊朗「從未攻擊波斯灣國家領土」，打擊目標僅為「相關領土上歸屬美國管理的軍事基地」。波斯灣國家不應允許美國在其領土上建立軍事基地，利用其領土攻擊伊朗。

法茲里還說，中國明確表達支持伊朗捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊朗維護自身正當合法權益的立場，伊朗對此表示讚賞。