與美談判破局！伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗外交部長阿拉奇2月17日在瑞士日內瓦聯合國舉行的裁軍會議特別會議上發表演說，當時正值美國與伊朗在當地舉行會談。路透
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日接受美國PBS訪問時表示，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美國之間的談判可能已經擱置，與美國對話「已不再是我們議程上的選項」。

被問及已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）被選為新任最高領袖，是否是在傳達延續其父親的領導路線、並代表伊朗將繼續對美國與以色列保持對抗時，阿拉奇表示，這是正確的評估。他說：「這顯示出某種延續性，同時也展現出某種程度的穩定。」

阿拉奇表示，穆吉塔巴現在發表談話仍為時過早，伊朗國內都在等待他的演說與談話，稍後應該會出現，同時也指出：「再次與美國人談判或對話，恐怕不會再被提上議程，因為我們與美國談判有過非常痛苦的經驗。」

阿拉奇指出，美伊兩國在2025年6月曾進行談判，但美國卻在談判過程中攻擊伊朗。美方今年再次試圖說服伊朗，聲稱這次情況不同，並保證沒有攻擊意圖，希望和平解決伊朗核子問題、透過談判找到解決方案。他說：「我們最後接受了。但在三輪談判之後，即使美方談判團隊自己都說取得重大進展，他們仍然決定攻擊我們。因此我認為，再與美國人對話已經不會出現在我們的議程上。」

阿拉奇表示，美以兩國確實試圖達成一些目標，但已經失敗。他說：「他們原本認為兩到三天內就能推動政權更替，並取得快速而乾淨的勝利，但他們失敗了。因此我認為他們的A計畫已經失敗，現在他們在嘗試其他計畫，但那些也同樣失敗。我不認為他們心中有任何現實的終局計畫。現在看到的是某種混亂。他們的說法與行動都很混亂，並開始盲目攻擊我們。」

他說：「我看不出他們追求任何合理目標。他們一開始就失敗了，而現在10天後，我認為他們已經沒有明確方向。」

阿拉奇指出，這是一場強加於伊朗的戰爭，伊朗所做的只是自我防衛。「我們面對的是完全非法的侵略，我們的行動是合法且正當的自衛。我們早就警告過該地區所有國家，如果美國攻擊我們，由於我們無法打到美國本土，就只能攻擊他們在區域內的基地、設施與資產。因此戰爭會擴散到整個地區。這是美國對我們侵略的後果，我們對此不負責任。」

他表示，現在有數百萬人走上街頭支持政府、新任最高領袖與軍隊，大多數民眾都對這場侵略感到憤怒，街頭到處都是揮舞伊朗國旗的人。美國與以色列攻擊包括核子設施在內的多處設施，但無法摧毀伊朗的核子計畫，因為那是伊朗自行發展的先進技術。即便美以兩國也攻擊飛彈設施，但仍然無法阻止伊朗發射飛彈。

他說：「飛彈仍在發射。我們已做好準備，只要有需要，就會持續用飛彈攻擊他們，要多久就多久。」

