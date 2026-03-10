快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
據路透轉述伊朗國家媒體報導，伊朗革命衛隊提出可通行荷莫茲海峽的條件是將以色列和美國大使驅逐出境，而非與美國及以色列沒有外交關係。（路透）
據路透轉述伊朗國家媒體報導，伊朗革命衛隊提出可通行荷莫茲海峽的條件是將以色列和美國大使驅逐出境，而非與美國及以色列沒有外交關係。（路透）

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

貼文附圖顯示，在聯合國會員國中，有兩個國家符合上述標準，分別為伊朗與北韓（朝鮮民主主義人民共和國）。圖片內容指出，美國國務院資料顯示，美伊外交關係已於1980年中斷，美國也明確表示與北韓沒有外交關係；以色列方面，伊朗與北韓也不在其正式邦交國之列。

至於非聯合國會員、但常被單獨討論的政治實體，則有3個符合條件，分別為台灣、巴勒斯坦（State of Palestine／Palestinian territories）以及北賽普勒斯（土耳其共和國北賽普勒斯，TRNC）。

圖片內容並補充，關於台灣，美國國務院指出，美國與台灣「沒有外交關係」，但維持強健的非官方關係；以色列在台北設有「以色列經濟文化辦事處」，台灣在以色列亦設有代表處，顯示雙方存在實質往來，但並非正式邦交。

至於巴勒斯坦，圖片說明，美國目前透過「巴勒斯坦事務辦公室」以及與巴勒斯坦領土及巴勒斯坦自治政府的接觸處理相關事務，並非正式外交關係；以色列與巴勒斯坦自治政府之間則存在協議、協調與安全合作機制，但也不屬於正式外交關係，並稱此為依官方架構作出的保守推論。

關於北賽普勒斯，圖片內容指出，美國與以色列均不承認TRNC；以色列外交部亦表示，不承認「北賽普勒斯」為主權國家，且與其沒有外交關係。

不過根據央視新聞10日上午報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，任何阿拉伯或歐洲國家，只要驅逐以色列和美國大使，即可「完全自由、合法地通過荷莫茲海峽」。

另，路透轉述伊朗國家媒體報導，伊朗革命衛隊表示，任何將以色列與美國大使驅逐出境的阿拉伯或歐洲國家，都將獲得「完全的權限與自由」，可通行荷莫茲海峽。

王宏恩教授在臉書發文稱，伊朗革命衛隊宣布，僅與美國及以色列無外交關係的國家可通過荷莫茲海峽。（圖／截自王宏恩教授臉書）
王宏恩教授在臉書發文稱，伊朗革命衛隊宣布，僅與美國及以色列無外交關係的國家可通過荷莫茲海峽。（圖／截自王宏恩教授臉書）

以色列 伊朗

延伸閱讀

送中國禮物？ 川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

伊朗：任何國家驅逐美以大使 就能通過荷莫茲海峽

伊朗革命衛隊嗆「我方決定戰爭何時結束」驅逐美以大使可通荷莫茲海峽

好讀周報／美以空襲伊朗 杜拜也遭殃…哈米尼身亡次子接棒

相關新聞

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

傳美軍「末日飛機」派赴中東！E-6B為核戰設計 造價逾45億

每日郵報報導，美國2月28日對伊朗展開軍事行動以來，外號「末日飛機」的美國海軍E-6B「水星」（Mercury）通信中繼機多次被發現升空，軍事和社群媒體更盛傳E-6B已被派赴中東，加深外界對第三次世界大戰風險升高的憂慮。

傳駐韓美軍抽調愛國者送中東！李在明1句話認了「反對也沒用」

美伊戰爭未歇，韓媒稱駐韓美軍將部署在韓福瑞營的愛國者飛彈運往烏山空軍基地，準備重新部署至中東地區。南韓總統李在明10日坦言已表達反對，「但現實是無法貫徹南韓意見」；他同時強調，此舉不會影響對北韓的威嚇。

川普已經騙過2次！伊朗高官：準備跟美國長期抗戰 揭一招打痛世界介入

伊朗一名高級官員在首都德黑蘭接受CNN獨家專訪時警告，伊朗政府已準備好與美國打一場長期戰爭，並暗示願意繼續攻擊波斯灣國家，藉此說服他們出面勸告美國總統川普從衝突中退一步。

伊朗產油成本僅10美元！若政權更迭 龐大釋油潛力將重塑全球油市

伊朗戰事正撼動全球能源市場，國際油價一度衝上逼近120美元後又回落至每桶約90美元左右，引爆各國思索能源危機和經濟陷入停滯性通膨的可能性。不過，美媒分析，若衝突最終導致伊朗政權更迭，反而會釋放伊朗龐大的石油蘊藏，有助壓低油價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。