南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

避伊朗攻擊 多國船隻偽裝「中國身分」穿越荷莫茲海峽

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
伊朗封鎖荷莫茲海峽後，近期不少船隻通過宣稱船上為「全中國船員」，或將船東資訊改為「中國船東」，試圖藉此順利通過荷莫茲海峽。圖為3月2日船隻通過荷莫茲海峽資料照。 （路透）
伊朗封鎖荷莫茲海峽後，近期不少船隻通過宣稱船上為「全中國船員」，或將船東資訊改為「中國船東」，試圖藉此順利通過荷莫茲海峽。圖為3月2日船隻通過荷莫茲海峽資料照。 （路透）

伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽（Hormuz Strait）後，為防遭到攻擊，據稱近期有不少船隻通過宣稱船上為「全中國船員」，或將船東資訊改為「中國船東」，試圖藉此順利通過荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽是全球油氣運輸的關鍵通道，承載了全球四分之一的海運石油和五分之一的液化天然氣，戰爭前平均每天有138艘船隻過境荷莫茲海峽。美以2月28日對伊朗展開軍事行動後，伊朗實質上封鎖了該航道，此後至少有10艘船隻遭到攻擊。

法新社報導，航運追蹤機構Marine Traffic的最新數據顯示，戰爭期間，多艘停泊在海灣或過境荷莫茲海峽的船隻，正藉由更改其追蹤數據以展示與中國的聯繫，或是透過其他手段，企圖規避伊朗的攻擊。

Marine Traffic母公司Kpler的貿易風險分析師Ana Subasic指出，這似乎是船隻為了降低被鎖定風險而使用的預防性訊號，並不一定代表船隻真的屬於中國。

巴拿馬籍貨輪Guan Yuan Fu Xing幾天前就透過自動識別系統轉發器將目的地更改為「中國船東」（CHINA OWNER）。在過去一周，約有30艘位於海灣或過境荷莫茲海峽的船隻採取了類似的策略。

有馬紹爾群島註冊的船隻及賴比瑞亞籍的船隻，在穿越海峽時亮出與中國的關聯，一旦脫離該區域便將其移除；此外，至少有兩艘船隻發出的訊號顯示，擁有土耳其船東和船員；還有一艘船在戰爭爆發當天宣告自己為「穆斯林」（Muslim）。

其他做法還包括關閉轉發器以隱藏位置穿越荷姆茲海峽，有時是直到安全離開該區域，才重新出現在航運追蹤器上。

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

傳美軍「末日飛機」派赴中東！E-6B為核戰設計 造價逾45億

每日郵報報導，美國2月28日對伊朗展開軍事行動以來，外號「末日飛機」的美國海軍E-6B「水星」（Mercury）通信中繼機多次被發現升空，軍事和社群媒體更盛傳E-6B已被派赴中東，加深外界對第三次世界大戰風險升高的憂慮。

傳駐韓美軍抽調愛國者送中東！李在明1句話認了「反對也沒用」

美伊戰爭未歇，韓媒稱駐韓美軍將部署在韓福瑞營的愛國者飛彈運往烏山空軍基地，準備重新部署至中東地區。南韓總統李在明10日坦言已表達反對，「但現實是無法貫徹南韓意見」；他同時強調，此舉不會影響對北韓的威嚇。

川普已經騙過2次！伊朗高官：準備跟美國長期抗戰 揭一招打痛世界介入

伊朗一名高級官員在首都德黑蘭接受CNN獨家專訪時警告，伊朗政府已準備好與美國打一場長期戰爭，並暗示願意繼續攻擊波斯灣國家，藉此說服他們出面勸告美國總統川普從衝突中退一步。

伊朗產油成本僅10美元！若政權更迭 龐大釋油潛力將重塑全球油市

伊朗戰事正撼動全球能源市場，國際油價一度衝上逼近120美元後又回落至每桶約90美元左右，引爆各國思索能源危機和經濟陷入停滯性通膨的可能性。不過，美媒分析，若衝突最終導致伊朗政權更迭，反而會釋放伊朗龐大的石油蘊藏，有助壓低油價。

