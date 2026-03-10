避伊朗攻擊 多國船隻偽裝「中國身分」穿越荷莫茲海峽

伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽（Hormuz Strait）後，為防遭到攻擊，據稱近期有不少船隻通過宣稱船上為「全中國船員」，或將船東資訊改為「中國船東」，試圖藉此順利通過荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽是全球油氣運輸的關鍵通道，承載了全球四分之一的海運石油和五分之一的液化天然氣，戰爭前平均每天有138艘船隻過境荷莫茲海峽。美以2月28日對伊朗展開軍事行動後，伊朗實質上封鎖了該航道，此後至少有10艘船隻遭到攻擊。

法新社報導，航運追蹤機構Marine Traffic的最新數據顯示，戰爭期間，多艘停泊在海灣或過境荷莫茲海峽的船隻，正藉由更改其追蹤數據以展示與中國的聯繫，或是透過其他手段，企圖規避伊朗的攻擊。

Marine Traffic母公司Kpler的貿易風險分析師Ana Subasic指出，這似乎是船隻為了降低被鎖定風險而使用的預防性訊號，並不一定代表船隻真的屬於中國。

巴拿馬籍貨輪Guan Yuan Fu Xing幾天前就透過自動識別系統轉發器將目的地更改為「中國船東」（CHINA OWNER）。在過去一周，約有30艘位於海灣或過境荷莫茲海峽的船隻採取了類似的策略。

有馬紹爾群島註冊的船隻及賴比瑞亞籍的船隻，在穿越海峽時亮出與中國的關聯，一旦脫離該區域便將其移除；此外，至少有兩艘船隻發出的訊號顯示，擁有土耳其船東和船員；還有一艘船在戰爭爆發當天宣告自己為「穆斯林」（Muslim）。

其他做法還包括關閉轉發器以隱藏位置穿越荷姆茲海峽，有時是直到安全離開該區域，才重新出現在航運追蹤器上。