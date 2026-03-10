快訊

伊朗戰爭意見分歧？ 川普稱與范斯僅理念略異

中央社／ 多羅9日綜合外電報導

美國總統川普表示，他的副手范斯（JD Vance）在伊朗戰爭爆發之初，「在理念上與我略有不同」，但他否認兩人之間存在分歧。

美聯社報導，川普今天在佛羅里達州多羅（Doral）的自家高爾夫俱樂部對記者表示，范斯「或許對採取行動態度較為保留」，但他堅持認為與以色列聯手空襲伊朗是必要之舉。

川普說：「我認為這是我們必須做的事。我不覺得我們有其他選擇。」

在充滿挑戰的選舉年即將到來之際，伊朗戰爭已在共和黨內部引發緊張氣氛，部分人士對這項行動是否符合川普時代共和黨所推崇的「美國優先」及偏孤立主義的路線，表達保留意見。

范斯無疑是這場政治運動最具代表性的人物。他在10年內，從作家轉入政壇，先當選聯邦參議員，最終成為副總統。目前他被視為2028年共和黨總統提名的熱門人選之一，有望把川普的政治路線延續下去。

隨著政治地位的提升，曾任陸戰隊員的范斯多次呼應川普的施政核心，主張美國應優先處理國內問題，而非干預海外衝突。

在對伊朗發動空襲後，范斯2023年發表於「華爾街日報」（The Wall Street Journal）的一篇評論再次引發關注。他寫道，當時他力挺川普的理由是「我確信他不會輕率地將美國士兵送往海外戰場。」

在美國對伊朗發動空襲前，范斯向「華盛頓郵報」（The Washington Post）表示，美國「絕不可能」像當年伊拉克戰爭那樣，捲入一場持久戰。

自那時起，川普政府對戰爭會持續多久，一直釋放出互相矛盾的訊息。川普曾表示，戰爭可能會「視必要情況持續下去」。但在今天經濟動盪加劇之際，川普又改口稱這只是場「短期出擊」。

相關新聞

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

傳美軍「末日飛機」派赴中東！E-6B為核戰設計 造價逾45億

每日郵報報導，美國2月28日對伊朗展開軍事行動以來，外號「末日飛機」的美國海軍E-6B「水星」（Mercury）通信中繼機多次被發現升空，軍事和社群媒體更盛傳E-6B已被派赴中東，加深外界對第三次世界大戰風險升高的憂慮。

傳駐韓美軍抽調愛國者送中東！李在明1句話認了「反對也沒用」

美伊戰爭未歇，韓媒稱駐韓美軍將部署在韓福瑞營的愛國者飛彈運往烏山空軍基地，準備重新部署至中東地區。南韓總統李在明10日坦言已表達反對，「但現實是無法貫徹南韓意見」；他同時強調，此舉不會影響對北韓的威嚇。

川普已經騙過2次！伊朗高官：準備跟美國長期抗戰 揭一招打痛世界介入

伊朗一名高級官員在首都德黑蘭接受CNN獨家專訪時警告，伊朗政府已準備好與美國打一場長期戰爭，並暗示願意繼續攻擊波斯灣國家，藉此說服他們出面勸告美國總統川普從衝突中退一步。

伊朗產油成本僅10美元！若政權更迭 龐大釋油潛力將重塑全球油市

伊朗戰事正撼動全球能源市場，國際油價一度衝上逼近120美元後又回落至每桶約90美元左右，引爆各國思索能源危機和經濟陷入停滯性通膨的可能性。不過，美媒分析，若衝突最終導致伊朗政權更迭，反而會釋放伊朗龐大的石油蘊藏，有助壓低油價。

