伊朗戰爭意見分歧？ 川普稱與范斯僅理念略異

美國總統川普表示，他的副手范斯（JD Vance）在伊朗戰爭爆發之初，「在理念上與我略有不同」，但他否認兩人之間存在分歧。

美聯社報導，川普今天在佛羅里達州多羅（Doral）的自家高爾夫俱樂部對記者表示，范斯「或許對採取行動態度較為保留」，但他堅持認為與以色列聯手空襲伊朗是必要之舉。

川普說：「我認為這是我們必須做的事。我不覺得我們有其他選擇。」

在充滿挑戰的選舉年即將到來之際，伊朗戰爭已在共和黨內部引發緊張氣氛，部分人士對這項行動是否符合川普時代共和黨所推崇的「美國優先」及偏孤立主義的路線，表達保留意見。

范斯無疑是這場政治運動最具代表性的人物。他在10年內，從作家轉入政壇，先當選聯邦參議員，最終成為副總統。目前他被視為2028年共和黨總統提名的熱門人選之一，有望把川普的政治路線延續下去。

隨著政治地位的提升，曾任陸戰隊員的范斯多次呼應川普的施政核心，主張美國應優先處理國內問題，而非干預海外衝突。

在對伊朗發動空襲後，范斯2023年發表於「華爾街日報」（The Wall Street Journal）的一篇評論再次引發關注。他寫道，當時他力挺川普的理由是「我確信他不會輕率地將美國士兵送往海外戰場。」

在美國對伊朗發動空襲前，范斯向「華盛頓郵報」（The Washington Post）表示，美國「絕不可能」像當年伊拉克戰爭那樣，捲入一場持久戰。

自那時起，川普政府對戰爭會持續多久，一直釋放出互相矛盾的訊息。川普曾表示，戰爭可能會「視必要情況持續下去」。但在今天經濟動盪加劇之際，川普又改口稱這只是場「短期出擊」。