傳美軍「末日飛機」派赴中東！E-6B為核戰設計 造價逾45億

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國海軍E-6B「水星」通信中繼機。圖/擷自@Osint613在X的照片
每日郵報報導，美國2月28日對伊朗展開軍事行動以來，外號「末日飛機」的美國海軍E-6B「水星」（Mercury）通信中繼機多次被發現升空，軍事和社群媒體更盛傳E-6B已被派赴中東，加深外界對第三次世界大戰風險升高的憂慮。

E-6B每架原始造價1億4170萬美元（約台幣45.4億），專為核戰這類末日情境設計，確保地面通訊系統失效時，美國總統和軍事首長仍能發號施令，問世約40年仍被視為美軍最具生存能力的空中指揮平台。

飛航追蹤資料顯示，3月2日，美國境內就出現兩架E-6B飛行紀錄，其中一架自墨西哥灣沿岸起飛，降落於馬里蘭州帕圖森河海軍航空站，另一架則自內布拉斯加州奧夫特空軍基地起飛後返降原地。科技網媒TechTimes報導，3月9日，E-6B再度被捕捉到在墨西哥灣上空活動。

每日郵報指，隨後軍事新聞媒體與社群帳號陸續稱，E-6B已飛越大西洋，朝波斯灣方向部署。五角大廈則以作戰安全為由，拒絕評論相關飛行情況。

E-6B「水星」外號美軍的「末日飛機」（Doomsday plane），由波音707改裝的大型戰略通信與指揮機，機長超過150英尺。該機航程約7000英里，在空中加油情況下可持續飛行近3天，飛行高度可達4萬英尺，高於一般商用客機。

E-6B 專為核戰爭等極端情境設計，可執行「接管指揮並出動部署」（Take Charge and Move Out，TACAMO）任務，擔任美國總統與高層軍事首長的空中通信中樞。機上配備特殊天線與高頻通訊系統，能與衛星、地面軍事設施及地下飛彈基地聯繫，也可向深潛水下的核潛艦傳達命令，確保地面通訊系統失效時，核指揮鏈仍不中斷。

這類飛機會於危機期間被派往特定空域，在空中長時間待命，或靠近關鍵地區部署，以維持通訊鏈路不中斷。軍方平時出動E-6B，未必代表已進入核戰應變階段，也常用於戰備演練、日常訓練或對外展示嚇阻力。

E-6B自1980年代問世至今約40年，仍被視為美軍最具生存能力的空中指揮平台之一，也是美國核嚇阻體系中的關鍵一環。

