快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗擬徵波灣船隻安全稅　川普威脅發動更強硬打擊

中央社／ 杜拜10日綜合外電報導

知情人士透露，伊朗正計劃在波斯灣對美國盟邦船隻徵收安全稅，並堅稱荷莫茲海峽實際上已關閉。革命衛隊警告若美以持續攻擊，將禁止石油出口，美國總統川普則揚言發動更強硬打擊。

這名消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），即使川普稱荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是開放的，實際上海峽已經「關閉」。

此人還說：「我們手中握著全球油價的螺絲，在很長一段時間內，美國將不得不等待我們的行動來控制價格。能源價格已變得不穩定，我們將繼續戰鬥，直到川普宣布失敗為止。」

據路透社報導，伊朗精銳革命衛隊（RevolutionaryGuards）今天表示，若美國與以色列持續攻擊，革命衛隊將不會允許這個地區「任何一公升的石油」出口。

這番話引發總統川普警告，若伊朗封鎖重要能源產區的出口，美國將會發動更強硬的打擊。

川普發表上述評論之前，全球金融市場昨天因擔憂伊朗安全機構正在集結支持新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei），且不打算在短期內退讓而劇烈波動。

川普表示，美國已對伊朗的軍事力量造成嚴重損害，並預測衝突將在他提出的最初4週時間框架結束前順利告終，儘管他並未說明什麼情況才算是「勝利」。

以色列表示，以國的戰爭目標是推翻伊朗的神職統治體系，美國官員主要則表示，華府目標是摧毀伊朗的飛彈能力與核計畫，但川普曾說，唯有在伊朗政府順從的情況下，戰爭才能結束。

根據伊朗駐聯合國大使說法，自2月底美國和以色列對伊朗全境發動一系列空襲和飛彈攻擊以來，至少已有1332名伊朗平民喪生，數以千計人受傷。

川普警告，如果伊朗試圖封鎖處理全球1/5石油供應的荷莫茲海峽的油輪交通，美國的攻擊可能會急劇升級。

他昨天在記者會上表示：「我們將對他們進行猛烈的打擊，讓他們或任何提供協助的人，永遠無法恢復在那個區域的勢力。」

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

送中國禮物？ 川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

荷莫茲海峽危機再升溫！伊朗擬在波斯灣收安全費 鎖定1類油輪商船

對伊朗戰況說法反覆！川普稱戰爭可能很快結束 仍揚言「進一步行動」

川普稱伊朗戰爭「很快」結束！ 他預測油價走低

相關新聞

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

傳美軍「末日飛機」派赴中東！E-6B為核戰設計 造價逾45億

每日郵報報導，美國2月28日對伊朗展開軍事行動以來，外號「末日飛機」的美國海軍E-6B「水星」（Mercury）通信中繼機多次被發現升空，軍事和社群媒體更盛傳E-6B已被派赴中東，加深外界對第三次世界大戰風險升高的憂慮。

傳駐韓美軍抽調愛國者送中東！李在明1句話認了「反對也沒用」

美伊戰爭未歇，韓媒稱駐韓美軍將部署在韓福瑞營的愛國者飛彈運往烏山空軍基地，準備重新部署至中東地區。南韓總統李在明10日坦言已表達反對，「但現實是無法貫徹南韓意見」；他同時強調，此舉不會影響對北韓的威嚇。

川普已經騙過2次！伊朗高官：準備跟美國長期抗戰 揭一招打痛世界介入

伊朗一名高級官員在首都德黑蘭接受CNN獨家專訪時警告，伊朗政府已準備好與美國打一場長期戰爭，並暗示願意繼續攻擊波斯灣國家，藉此說服他們出面勸告美國總統川普從衝突中退一步。

伊朗產油成本僅10美元！若政權更迭 龐大釋油潛力將重塑全球油市

伊朗戰事正撼動全球能源市場，國際油價一度衝上逼近120美元後又回落至每桶約90美元左右，引爆各國思索能源危機和經濟陷入停滯性通膨的可能性。不過，美媒分析，若衝突最終導致伊朗政權更迭，反而會釋放伊朗龐大的石油蘊藏，有助壓低油價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。