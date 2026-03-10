伊朗擬徵波灣船隻安全稅　川普威脅發動更強硬打擊

知情人士透露，伊朗正計劃在波斯灣對美國盟邦船隻徵收安全稅，並堅稱荷莫茲海峽實際上已關閉。革命衛隊警告若美以持續攻擊，將禁止石油出口，美國總統川普則揚言發動更強硬打擊。

這名消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），即使川普稱荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是開放的，實際上海峽已經「關閉」。

此人還說：「我們手中握著全球油價的螺絲，在很長一段時間內，美國將不得不等待我們的行動來控制價格。能源價格已變得不穩定，我們將繼續戰鬥，直到川普宣布失敗為止。」

據路透社報導，伊朗精銳革命衛隊（RevolutionaryGuards）今天表示，若美國與以色列持續攻擊，革命衛隊將不會允許這個地區「任何一公升的石油」出口。

這番話引發總統川普警告，若伊朗封鎖重要能源產區的出口，美國將會發動更強硬的打擊。

川普發表上述評論之前，全球金融市場昨天因擔憂伊朗安全機構正在集結支持新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei），且不打算在短期內退讓而劇烈波動。

川普表示，美國已對伊朗的軍事力量造成嚴重損害，並預測衝突將在他提出的最初4週時間框架結束前順利告終，儘管他並未說明什麼情況才算是「勝利」。

以色列表示，以國的戰爭目標是推翻伊朗的神職統治體系，美國官員主要則表示，華府目標是摧毀伊朗的飛彈能力與核計畫，但川普曾說，唯有在伊朗政府順從的情況下，戰爭才能結束。

根據伊朗駐聯合國大使說法，自2月底美國和以色列對伊朗全境發動一系列空襲和飛彈攻擊以來，至少已有1332名伊朗平民喪生，數以千計人受傷。

川普警告，如果伊朗試圖封鎖處理全球1/5石油供應的荷莫茲海峽的油輪交通，美國的攻擊可能會急劇升級。

他昨天在記者會上表示：「我們將對他們進行猛烈的打擊，讓他們或任何提供協助的人，永遠無法恢復在那個區域的勢力。」