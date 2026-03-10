專家剖析伊朗消耗戰 全球經濟衝擊考驗美國耐心

路透社報導，伊朗在賭他們能戰勝美國和以色列，不是靠軍力而是將戰爭拖入殘酷持久戰。伊朗策略明確，即動用無人機和飛彈、切斷關鍵能源通道及衝擊全球市場迫使華府先讓步。

報導分析，儘管遭受美國與以色列空襲，折損多位重要人物，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）仍牢牢掌權、指揮戰場、執行預定應變計畫，並決定戰爭戰略和目標。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）命喪美以空襲後，伊斯蘭革命衛隊也在推舉哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班過程中扮演要角。

倫敦政經學院（LSE）的傑吉斯（Fawaz Gerges）說：「對他們來說，這是一場生死之戰，這是全面戰爭。他們認為自己處於生死存亡關頭。他們將不惜拖所有人下水。」中東研究所（Middle East Institute）伊朗政治專家瓦坦卡（Alex Vatanka）還說：「他們像頭受傷的野獸，負傷後反而更加危險。」

這種全面戰爭的心態促使伊朗在波斯灣地區持續擴大攻擊，包括鎖定卡達和沙烏地阿拉伯等地能源樞紐，意圖擴大經濟衝擊，從而提高鄰國、歐洲和美國的成本，並考驗華府的政治意志。

美國總統川普今天告訴共和黨籍國會議員，戰爭將會持續到伊朗「被徹底擊敗」為止，但他也預測戰爭將很快結束。他還說，等美國對伊朗的軍事行動結束後，伊朗很長時間內都不會有武器可對抗美國、以色列及盟邦。

伊朗內部人士表示，早在11天前戰爭爆發前，伊朗就預料到局勢升級，策劃團隊認為與美以兩國的對抗無可避免，因此制定多層次戰略，由伊朗革命衛隊龐大軍事網和代理部隊協調執行。

如今伊朗豁出去執行計畫，將衝突拖入消耗戰，目的在耗盡對手的政治與經濟耐心。

不過智庫卡內基中東中心（Carnegie Middle EastCenter）資深研究員阿里（Mohannad Hage Ali）認為，這場戰爭關鍵未知數在於伊朗伊斯蘭革命衛隊飛彈攻勢還能維持多久。

美國官員認為伊朗大部分軍火庫已遭摧毀，但區域消息人士認為伊朗可能仍有戰前儲備的一半以上。如果這項估計屬實，伊朗可能還會繼續發射飛彈數週，這段期間對於美國而言可能相當關鍵，因為海內外的經濟壓力升高。

此外，革命衛隊的影響力遠超戰場，正逐步重塑伊朗民生。一名伊朗觀察人士提到，過去貨物長期滯留港口，現在馬上就能放行，文書手續事後再補。

維持國內穩定同樣關鍵。根據觀察人士與伊朗內部消息，到目前為止，伊朗尚未出現抗議潮、精英階層叛逃或體制內部分裂的跡象。

伊朗首都德黑蘭一名消息人士形容這座城市雖然遭受轟炸，卻仍如常運作，「窗戶日夜都在震動，但生活還是照常」。商店與銀行照常營業，物資供應尚稱充足，多數居民並未逃離德黑蘭。

不過他指出，這些攻擊產生的效應可能恰與美以原本預期相反。儘管伊朗民眾長年不滿政府，但隨著基礎設施遭遇空襲以及內部叛亂可能性被公開討論，國家團結情緒反而升溫，這股凝聚力或許正為領導層爭取時間。

德黑蘭當局希望推升能源價格、讓西方各國感受經濟痛苦，藉此迫使美國讓步。初步跡象顯示相關效應浮現，例如油價飆升。經濟餘波引發華府政治氣氛不安，尤其美國將迎接11月期中選舉。

傑吉斯分析，在這樣的壓力下，川普最終可能選擇以宣布勝利來尋求下台階，聲稱美軍行動已成功擊斃伊朗最高領袖並摧毀核子與飛彈能力及重要軍事基礎設施。但對德黑蘭當局來說，只要繼續存活就已足夠。