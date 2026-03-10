快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

千艘船簇擁成堆、油輪在飆車 荷莫茲海峽電子戰讓訊號大亂

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
荷莫茲海峽附近出現了各類型船隻群集至少十餘處的怪象。路透
荷莫茲海峽附近出現了各類型船隻群集至少十餘處的怪象。路透

荷莫茲海峽附近出現了各類型船隻群集至少十餘處的怪象，這很可能是此航道周邊遭到嚴重電子干擾的跡象。

彭博彙整的追蹤數據中發現，有的群聚的船隻甚至超過 200 艘，而且其中部分船隻似乎正以每小時超過 100 節的速度航行。

荷莫茲海峽目前是投資人關注的焦點，這航道在衝突期間形同處於關閉的狀態，迫使波斯灣產油國在貯油空間耗盡之際，不得不限制石油生產。

布蘭特原油期貨本周一度逼近每桶 120 美元，但隨著美國總統川普放話說戰事可能即將結束，油價周二轉而急跌。

Starboard Maritime Intelligence 海事領域分析師 Mark Douglas 說：「過去 48 小時內，局勢變得混沌不明。」他充，如今想藉由追蹤數據來判斷海峽周圍任何船隻的確切位置，幾乎是不可能的事。

數據顯示，周一出現了一些特殊形狀的船群，包括在阿布達比內陸附近形成的一個圓圈，在阿拉伯聯合大公國魯瓦伊斯（Ruwais）外海呈現倒「Z」字形。其他簇擁一塊的船隻則位於阿曼灣，這可能顯示船隻進入荷莫茲海峽前，正集結等待緊張局勢緩解，或是等待確認裝載日期。

這些異常的船隻排列方式顯示，船隻的導航系統受到電子干擾，導致他們在追蹤平台上顯示的位置偏離了實際所在之處。這種作法通常在地緣政治緊張局勢加劇時最為頻繁，因為軍方會採取電子戰。

這類干擾亦會扭曲船隻回報的航速。成品油輪 Asprouda 號周一顯示其阿聯傑貝阿里（Jebel Ali）外海以難以置信的 102.2 節航行，相當於時速近 190 公里。然而，這類油輪最大航速通常僅約 16 節。

出現這樣的龐大船群，恐將加劇船東和租船人對在當地作業的焦慮。隨著衝突拖長，海運業已面臨日益高漲的戰爭險保費，且已有數艘船隻遭到飛彈和火箭攻擊。

根據海事情報公司 Windward 統計，電子干擾在衝突一開始就隨即出現，波及波斯灣超過 1,100 艘船隻。數據顯示，3 月 4 日當天通過荷莫茲海峽的船隻僅剩 5 艘，相較之下，2 月 26 日通過了 120 艘次。

川普已提出美國為船隻提供保險和海軍護航的構想，目的在重啟荷姆茲海峽的海運。他也告訴 CBS，他「考慮接管該海峽」，不過目前尚不清楚總統所設想的具體作為。

Starboard Maritime 分析師 Douglas 談到全球定位系統（GPS）時說：「任何在該區域航行的船隻，顯然都無法仰賴 GPS。」他指出，這「使船隻安危更加嚴峻」。

彭博彙整的追蹤數據中發現，有的群聚的船隻甚至超過 200 艘，而且其中部分船隻似乎正以每小時超過 100 節的速度航行。/擷自彭博
彭博彙整的追蹤數據中發現，有的群聚的船隻甚至超過 200 艘，而且其中部分船隻似乎正以每小時超過 100 節的速度航行。/擷自彭博

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

荷莫茲海峽現況曝光！過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

伊朗攻擊荷莫茲海峽 近10艘船遇襲釀7死

為了闖關荷莫茲海峽 一周至少10船改成「中國身分」

靠偽裝避險？為通過荷莫茲海峽 至少10船隻改成「大陸身分」

相關新聞

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

傳駐韓美軍抽調愛國者送中東！李在明1句話認了「反對也沒用」

美伊戰爭未歇，韓媒稱駐韓美軍將部署在韓福瑞營的愛國者飛彈運往烏山空軍基地，準備重新部署至中東地區。南韓總統李在明10日坦言已表達反對，「但現實是無法貫徹南韓意見」；他同時強調，此舉不會影響對北韓的威嚇。

川普已經騙過2次！伊朗高官：準備跟美國長期抗戰 揭一招打痛世界介入

伊朗一名高級官員在首都德黑蘭接受CNN獨家專訪時警告，伊朗政府已準備好與美國打一場長期戰爭，並暗示願意繼續攻擊波斯灣國家，藉此說服他們出面勸告美國總統川普從衝突中退一步。

伊朗產油成本僅10美元！若政權更迭 龐大釋油潛力將重塑全球油市

伊朗戰事正撼動全球能源市場，國際油價一度衝上逼近120美元後又回落至每桶約90美元左右，引爆各國思索能源危機和經濟陷入停滯性通膨的可能性。不過，美媒分析，若衝突最終導致伊朗政權更迭，反而會釋放伊朗龐大的石油蘊藏，有助壓低油價。

美伊戰爭「快結束」還是「繼續打」？ 川普1天之內4件事連番改口一次看

美國總統川普在對伊朗戰爭的說法上，自第一次空襲開始之前就一直顯得混亂且前後矛盾。CNN報導，他在9日短短幾個小時內，對同一個問題提出幾種截然不同的說法。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。