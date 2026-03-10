快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

聽新聞
0:00 / 0:00

傳駐韓美軍抽調愛國者送中東！李在明1句話認了「反對也沒用」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統李在明10日召開內閣會議。歐新社
南韓總統李在明10日召開內閣會議。歐新社

美伊戰爭未歇，韓媒稱駐韓美軍將部署在韓福瑞營的愛國者飛彈運往烏山空軍基地，準備重新部署至中東地區。南韓總統李在明10日坦言已表達反對，「但現實是無法貫徹南韓意見」；他同時強調，此舉不會影響對北韓的威嚇。

李在明在內閣會議表示，近期傳出駐韓美軍擬將部分飛彈連或防空武器運出南韓，「我們已就駐韓美軍依其軍事需要將部分防空武器運出南韓表達反對，但我們也必須面對明確現實，那就是我們無法完全貫徹自身意見。」

駐韓美軍6日曾表示，不評論特定軍事資產調動，但強調美國對南韓防務的承諾不變。南韓國防部稱，不宜評論駐韓美軍軍力調度。

南韓韓福瑞營（Camp Humphreys）是美軍最大海外基地，部署愛國者飛彈連與終端高空防禦系統（THAAD）。若北韓對南韓發動飛彈攻擊，這些系統將是關鍵防禦力量。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

駐韓美軍調武器援中東 南韓：國防靠自己不過度依賴

川普伊朗戰爭成本曝！2天燒逾1800億元 掉3架F-15加7美軍陣亡

美軍反制伊朗 搬出烏國無人機系統

拒絕投降 伊朗致歉…暫停攻擊鄰國

相關新聞

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

傳駐韓美軍抽調愛國者送中東！李在明1句話認了「反對也沒用」

美伊戰爭未歇，韓媒稱駐韓美軍將部署在韓福瑞營的愛國者飛彈運往烏山空軍基地，準備重新部署至中東地區。南韓總統李在明10日坦言已表達反對，「但現實是無法貫徹南韓意見」；他同時強調，此舉不會影響對北韓的威嚇。

川普已經騙過2次！伊朗高官：準備跟美國長期抗戰 揭一招打痛世界介入

伊朗一名高級官員在首都德黑蘭接受CNN獨家專訪時警告，伊朗政府已準備好與美國打一場長期戰爭，並暗示願意繼續攻擊波斯灣國家，藉此說服他們出面勸告美國總統川普從衝突中退一步。

伊朗產油成本僅10美元！若政權更迭 龐大釋油潛力將重塑全球油市

伊朗戰事正撼動全球能源市場，國際油價一度衝上逼近120美元後又回落至每桶約90美元左右，引爆各國思索能源危機和經濟陷入停滯性通膨的可能性。不過，美媒分析，若衝突最終導致伊朗政權更迭，反而會釋放伊朗龐大的石油蘊藏，有助壓低油價。

美伊戰爭「快結束」還是「繼續打」？ 川普1天之內4件事連番改口一次看

美國總統川普在對伊朗戰爭的說法上，自第一次空襲開始之前就一直顯得混亂且前後矛盾。CNN報導，他在9日短短幾個小時內，對同一個問題提出幾種截然不同的說法。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。