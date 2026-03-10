傳駐韓美軍抽調愛國者送中東！李在明1句話認了「反對也沒用」

美伊戰爭未歇，韓媒稱駐韓美軍將部署在韓福瑞營的愛國者飛彈運往烏山空軍基地，準備重新部署至中東地區。南韓總統李在明10日坦言已表達反對，「但現實是無法貫徹南韓意見」；他同時強調，此舉不會影響對北韓的威嚇。

李在明在內閣會議表示，近期傳出駐韓美軍擬將部分飛彈連或防空武器運出南韓，「我們已就駐韓美軍依其軍事需要將部分防空武器運出南韓表達反對，但我們也必須面對明確現實，那就是我們無法完全貫徹自身意見。」

駐韓美軍6日曾表示，不評論特定軍事資產調動，但強調美國對南韓防務的承諾不變。南韓國防部稱，不宜評論駐韓美軍軍力調度。

南韓韓福瑞營（Camp Humphreys）是美軍最大海外基地，部署愛國者飛彈連與終端高空防禦系統（THAAD）。若北韓對南韓發動飛彈攻擊，這些系統將是關鍵防禦力量。