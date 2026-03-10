川普已經騙過2次！伊朗高官：準備跟美國長期抗戰 揭一招打痛世界介入

伊朗一名高級官員在首都德黑蘭接受CNN獨家專訪時警告，伊朗政府已準備好與美國打一場長期戰爭，並暗示願意繼續攻擊波斯灣國家，藉此說服他們出面勸告美國總統川普從衝突中退一步。

伊朗最高領袖辦公室外交政策顧問卡拉齊（Kamal Kharazi）9日受訪時排除目前進行外交談判的可能，並表示戰爭只會透過經濟痛苦而結束。

卡拉齊說：「我不認為還有任何外交空間。因為川普一直在騙人，也沒有遵守自己的承諾，我們在兩次談判中都親身經歷了這一點。就在我們進行談判時，他們卻攻擊了我們。」

他表示：「除非經濟壓力累積到足以迫使其他國家介入，以確保美國和以色列停止對伊朗的侵略，否則沒有外交空間。」此番說法暗示，波斯灣的阿拉伯國家以及其他國家需要向美國施壓，要求結束戰爭。

卡拉齊說：「這場戰爭已經對其他國家造成很大的經濟壓力，包括通膨以及能源短缺。因此，如果戰爭持續下去，這些壓力將進一步累積，其他國家也就別無選擇，只能介入。」

被問及伊朗軍方與最高領袖層級是否在未來保持一致時，卡拉齊回答：「是的，完全一致。」他說：「伊朗伊斯蘭共和國領袖的責任是統領伊朗的防衛力量，因此正如哈米尼過去所做的那樣，現在新的領導人也會這樣做。」

川普上周表示，哈米尼之子接任其父的職位對他而言「不可接受」。對此，卡拉齊回應：「那不是他該管的事。」