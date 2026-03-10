快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

川普已經騙過2次！伊朗高官：準備跟美國長期抗戰 揭一招打痛世界介入

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗群眾9日聚集在德黑蘭市中心的革命廣場參加集會，揮舞國旗，表達對新任最高領袖的支持。法新社
伊朗群眾9日聚集在德黑蘭市中心的革命廣場參加集會，揮舞國旗，表達對新任最高領袖的支持。法新社

伊朗一名高級官員在首都德黑蘭接受CNN獨家專訪時警告，伊朗政府已準備好與美國打一場長期戰爭，並暗示願意繼續攻擊波斯灣國家，藉此說服他們出面勸告美國總統川普從衝突中退一步。

伊朗最高領袖辦公室外交政策顧問卡拉齊（Kamal Kharazi）9日受訪時排除目前進行外交談判的可能，並表示戰爭只會透過經濟痛苦而結束。

卡拉齊說：「我不認為還有任何外交空間。因為川普一直在騙人，也沒有遵守自己的承諾，我們在兩次談判中都親身經歷了這一點。就在我們進行談判時，他們卻攻擊了我們。」

他表示：「除非經濟壓力累積到足以迫使其他國家介入，以確保美國和以色列停止對伊朗的侵略，否則沒有外交空間。」此番說法暗示，波斯灣的阿拉伯國家以及其他國家需要向美國施壓，要求結束戰爭。

卡拉齊說：「這場戰爭已經對其他國家造成很大的經濟壓力，包括通膨以及能源短缺。因此，如果戰爭持續下去，這些壓力將進一步累積，其他國家也就別無選擇，只能介入。」

被問及伊朗軍方與最高領袖層級是否在未來保持一致時，卡拉齊回答：「是的，完全一致。」他說：「伊朗伊斯蘭共和國領袖的責任是統領伊朗的防衛力量，因此正如哈米尼過去所做的那樣，現在新的領導人也會這樣做。」

川普上周表示，哈米尼之子接任其父的職位對他而言「不可接受」。對此，卡拉齊回應：「那不是他該管的事。」

以色列 伊朗 美國

相關新聞

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

傳駐韓美軍抽調愛國者送中東！李在明1句話認了「反對也沒用」

美伊戰爭未歇，韓媒稱駐韓美軍將部署在韓福瑞營的愛國者飛彈運往烏山空軍基地，準備重新部署至中東地區。南韓總統李在明10日坦言已表達反對，「但現實是無法貫徹南韓意見」；他同時強調，此舉不會影響對北韓的威嚇。

川普已經騙過2次！伊朗高官：準備跟美國長期抗戰 揭一招打痛世界介入

伊朗一名高級官員在首都德黑蘭接受CNN獨家專訪時警告，伊朗政府已準備好與美國打一場長期戰爭，並暗示願意繼續攻擊波斯灣國家，藉此說服他們出面勸告美國總統川普從衝突中退一步。

伊朗產油成本僅10美元！若政權更迭 龐大釋油潛力將重塑全球油市

伊朗戰事正撼動全球能源市場，國際油價一度衝上逼近120美元後又回落至每桶約90美元左右，引爆各國思索能源危機和經濟陷入停滯性通膨的可能性。不過，美媒分析，若衝突最終導致伊朗政權更迭，反而會釋放伊朗龐大的石油蘊藏，有助壓低油價。

美伊戰爭「快結束」還是「繼續打」？ 川普1天之內4件事連番改口一次看

美國總統川普在對伊朗戰爭的說法上，自第一次空襲開始之前就一直顯得混亂且前後矛盾。CNN報導，他在9日短短幾個小時內，對同一個問題提出幾種截然不同的說法。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

