杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

經典賽／預賽4戰數字會說話 中華隊投打主要數據不敵韓澳

緩解市場供給壓力 川普：將豁免部分石油制裁

中央社／ 佛羅里達州多羅9日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，由於美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，導致市場劇烈波動，因此將暫時豁免部分石油制裁，以緩解油價上漲。

法新社報導，川普與俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）會談後對記者說：「我們將豁免某些與石油相關的制裁措施，以壓低油價。」

他說：「在局勢穩定前，我們會先解除那些制裁。」

英國「衛報」報導，美國財政部已發布為期30天的臨時豁免令，暫時允許印度購買滯留海上的俄羅斯原油，以減輕全球石油市場供給壓力。

川普今天也表示，這場衝突可能「很快結束」，並揚言德黑蘭若切斷全球能源供應，美國將採取更激烈行動。

他告訴記者，美國不會讓伊朗「拿石油要挾全世界」。

「如果他們膽敢採取任何行動，我們會狠狠打擊他們，讓他們或任何幫助他們的人，永遠無法恢復那個區域的運作。」

川普還說，針對伊朗的打擊只是一次短期行動，目的是「清除一些邪惡勢力」，他也暗示這場持續近兩週的戰爭進度超前，可能即將落幕。

以色列 伊朗

延伸閱讀

川普暗示對伊朗戰事將結束 幕僚急籲趕快止損

油價與民調壓力升高 WSJ：川普顧問私下勸他設法從伊朗戰爭抽身

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

民調：美國攻擊伊朗後 民眾預期油價將持續上漲

相關新聞

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

傳駐韓美軍抽調愛國者送中東！李在明1句話認了「反對也沒用」

美伊戰爭未歇，韓媒稱駐韓美軍將部署在韓福瑞營的愛國者飛彈運往烏山空軍基地，準備重新部署至中東地區。南韓總統李在明10日坦言已表達反對，「但現實是無法貫徹南韓意見」；他同時強調，此舉不會影響對北韓的威嚇。

川普已經騙過2次！伊朗高官：準備跟美國長期抗戰 揭一招打痛世界介入

伊朗一名高級官員在首都德黑蘭接受CNN獨家專訪時警告，伊朗政府已準備好與美國打一場長期戰爭，並暗示願意繼續攻擊波斯灣國家，藉此說服他們出面勸告美國總統川普從衝突中退一步。

伊朗產油成本僅10美元！若政權更迭 龐大釋油潛力將重塑全球油市

伊朗戰事正撼動全球能源市場，國際油價一度衝上逼近120美元後又回落至每桶約90美元左右，引爆各國思索能源危機和經濟陷入停滯性通膨的可能性。不過，美媒分析，若衝突最終導致伊朗政權更迭，反而會釋放伊朗龐大的石油蘊藏，有助壓低油價。

美伊戰爭「快結束」還是「繼續打」？ 川普1天之內4件事連番改口一次看

美國總統川普在對伊朗戰爭的說法上，自第一次空襲開始之前就一直顯得混亂且前後矛盾。CNN報導，他在9日短短幾個小時內，對同一個問題提出幾種截然不同的說法。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

