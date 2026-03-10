緩解市場供給壓力 川普：將豁免部分石油制裁

美國總統川普今天表示，由於美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，導致市場劇烈波動，因此將暫時豁免部分石油制裁，以緩解油價上漲。

法新社報導，川普與俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）會談後對記者說：「我們將豁免某些與石油相關的制裁措施，以壓低油價。」

他說：「在局勢穩定前，我們會先解除那些制裁。」

英國「衛報」報導，美國財政部已發布為期30天的臨時豁免令，暫時允許印度購買滯留海上的俄羅斯原油，以減輕全球石油市場供給壓力。

川普今天也表示，這場衝突可能「很快結束」，並揚言德黑蘭若切斷全球能源供應，美國將採取更激烈行動。

他告訴記者，美國不會讓伊朗「拿石油要挾全世界」。

「如果他們膽敢採取任何行動，我們會狠狠打擊他們，讓他們或任何幫助他們的人，永遠無法恢復那個區域的運作。」

川普還說，針對伊朗的打擊只是一次短期行動，目的是「清除一些邪惡勢力」，他也暗示這場持續近兩週的戰爭進度超前，可能即將落幕。