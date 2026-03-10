美民主黨議員要求公開聽證會 盡速結束伊朗戰事

快訊

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國參議院6名民主黨議員今天表示，他們將加強推動針對伊朗戰爭舉行公開聽證，要求川普政府高層官員宣誓作證，並警告若共和黨人阻撓，將採取行動干擾參議院議事運作。

路透社報導，紐澤西州參議員布克（Cory Booker）告訴記者，外交委員會與軍事委員會的民主黨資深議員，已分別向共和黨主席里契（James Risch）與韋克爾（Roger Wicker）提出這項要求。

這些參議員表示，他們的目標是盡速結束這場對伊朗的戰爭，並保護已經出現人員傷亡的美國部隊。

兩個委員會的助理暫時未發表評論。

康乃狄克州參議員墨菲（Chris Murphy）表示，聽證會應於下週舉行，並要求戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）與國務卿兼代理國家安全顧問盧比歐（Marco Rubio）出席作證。

政府官員曾向國會舉行閉門機密簡報。但民主黨人主張，美國大眾有權聽取官員說明這場戰爭可能持續多久、川普的具體目標以及其他相關事項。

共和黨目前在參議院握有53比47的微弱多數優勢，這使他們有權掌控哪些法案能提交至議場進行辯論。

但布克指出，個別參議員擁有「極大權力來擾亂參議院的正常運作，且可行使特定特權」。

他說，他不會詳述這群參議員準備採取的具體行動。

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

伊朗產油成本僅10美元！若政權更迭 龐大釋油潛力將重塑全球油市

伊朗戰事正撼動全球能源市場，國際油價一度衝上逼近120美元後又回落至每桶約90美元左右，引爆各國思索能源危機和經濟陷入停滯性通膨的可能性。不過，美媒分析，若衝突最終導致伊朗政權更迭，反而會釋放伊朗龐大的石油蘊藏，有助壓低油價。

美伊戰爭「快結束」還是「繼續打」？ 川普1天之內4件事連番改口一次看

美國總統川普在對伊朗戰爭的說法上，自第一次空襲開始之前就一直顯得混亂且前後矛盾。CNN報導，他在9日短短幾個小時內，對同一個問題提出幾種截然不同的說法。

影／川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

美伊戰火延燒，全球能源命脈荷莫茲海峽幾近停擺，油價飆升、市場震盪之際，美國總統川普對戰爭何時收場的說法卻在一天內數度翻轉：一下稱戰事「差不多結束」，一下又說「還沒贏夠」，稍後再改口強調美方目標「幾乎完成」。就在白宮訊號混亂之際，美軍當夜再度重擊德黑蘭，夜空炸出大範圍詭異亮光，外界懷疑與電力設施遇襲有關。

美以擬派特戰部隊奪伊朗地下濃縮鈾？ 美官員：恐須大批地面部隊

美國總統川普近日宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。有知情人士透露，美國與以色列已討論在對伊朗戰爭後期，派小規模特種部隊進入伊朗，奪取存放在地下深處設施中的濃縮鈾庫存。不過，7名熟悉軍事規劃的現任與前任官員向CNN表示，若要回收這批高濃縮鈾，將需要相當數量的美國地面部隊，而不僅僅是小規模的特戰部隊。

油價與民調壓力升高 WSJ：川普顧問私下勸他設法從伊朗戰爭抽身

美國總統川普9日在佛州召開記者會時，將針對伊朗的軍事行動形容為「大致已達成目標」、「遠遠超前進度」，並進一步表示，他認為戰事將會「很快」結束。華爾街日報報導，隨著油價飆升，以及擔心長期衝突可能引發政治反彈，川普的一些顧問私下敦促他尋找退場計畫。

