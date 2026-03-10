美民主黨議員要求公開聽證會 盡速結束伊朗戰事

美國參議院6名民主黨議員今天表示，他們將加強推動針對伊朗戰爭舉行公開聽證，要求川普政府高層官員宣誓作證，並警告若共和黨人阻撓，將採取行動干擾參議院議事運作。

路透社報導，紐澤西州參議員布克（Cory Booker）告訴記者，外交委員會與軍事委員會的民主黨資深議員，已分別向共和黨主席里契（James Risch）與韋克爾（Roger Wicker）提出這項要求。

這些參議員表示，他們的目標是盡速結束這場對伊朗的戰爭，並保護已經出現人員傷亡的美國部隊。

兩個委員會的助理暫時未發表評論。

康乃狄克州參議員墨菲（Chris Murphy）表示，聽證會應於下週舉行，並要求戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）與國務卿兼代理國家安全顧問盧比歐（Marco Rubio）出席作證。

政府官員曾向國會舉行閉門機密簡報。但民主黨人主張，美國大眾有權聽取官員說明這場戰爭可能持續多久、川普的具體目標以及其他相關事項。

共和黨目前在參議院握有53比47的微弱多數優勢，這使他們有權掌控哪些法案能提交至議場進行辯論。

但布克指出，個別參議員擁有「極大權力來擾亂參議院的正常運作，且可行使特定特權」。

他說，他不會詳述這群參議員準備採取的具體行動。