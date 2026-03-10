伊朗戰爭動盪 通膨恐增0.8%、GDP降0.4%

快訊

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
美國、以色列與伊朗的戰爭，恐讓全球通膨恐增0.8%、GDP下降0.4%。（中央社示意圖）
美國、以色列與伊朗的戰爭，恐讓全球通膨恐增0.8%、GDP下降0.4%。（中央社示意圖）

中東戰爭恐讓全球通膨恐增0.8%、GDP下降0.4%，影響全球35%肥料出口、20%石油出口！綜合外媒報導指出，近日美國以色列伊朗的戰爭造成油價飆升，保險費與運費飆升，導致電子、汽車與機械行業的供應鏈延遲，加上還有影響肥料出口，恐引發糧食通膨，並推升其他的通膨，各國央行也難降息。

通膨率上升0.8%

根據《高盛》研究調查，由於伊朗實際上關閉了荷姆茲海峽，全球約有 20% 的石油供應經此運輸，因此布蘭特原油價格從每桶約 70 美元飆升，3月初一度突破 119.50 美元，10日目前也有每桶104.91美元。歐洲天然氣價格在衝突爆發後幾乎翻倍，主因是卡達等國的液化天然氣（LNG）運輸受阻。

經濟學家估計，若油價維持在 100 美元以上，將使全球通膨率上升約 0.7% 至 0.8%，這迫使各國央行（如美聯準會、歐洲央行）難以如期降息，進而繼續維持高利率的環境以壓抑通膨。《牛津經濟研究院》則預估，若衝突持續數月，全球 GDP 成長率可能下降 0.25% 至 0.4%。《紐約時報》提到，以美國為例，今年的通膨有可能從2%提升到4%，今年經濟成長率恐從2.4%下降到1.6%。

物流、糧食受影響

荷姆茲海峽封鎖加上紅海局勢動盪（伊朗背後的胡賽組織對西方商船的攻擊與威脅），使得保險費與運費飆升，導致電子、汽車與機械行業的供應鏈延遲；全球約 35% 的尿素（肥料原料）出口經過荷姆茲海峽。肥料供應中斷已導致尿素價格飆升，預計將引發數月後的全球糧食價格通膨。

亞洲國家方面，由於高度依賴中東石油，油價上漲將對國內通膨與產業競爭力造成沉重打擊，而航運保險費與風險溢價增加，直接拉高了出口導向型產業（如台灣、日本、韓國）的營運與物流成本。

替代航線僅正常17%

中東簡報》指出，荷姆茲海峽每天有2千萬桶原油經過，占全球海上石油貿易份額27%、液化天然氣22%、每年有6千億美元產值，且運往亞洲的量占比84%，但若採取沙烏地、阿聯等國的管線繞道運輸，1天只能分擔350萬桶的量，替代的海運航線也僅佔正常流量的約17%，短期內難全面替代。

若未來從短期戰爭演變成全面性的長期衝突，除了相關損失恐會進一步擴大外，國際貨幣基金組織（IMF）警告，若油價長期站穩 150 美元以上，全球可能陷入停滯性通膨。投資者避險情緒升溫，資金大量流向黃金與美元，恐導致新興市場貨幣大幅貶值與債務壓力。

以色列 伊朗 美國

