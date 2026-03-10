快訊

核發人道簽證 總理：伊朗5女足球員在澳洲很安全

中央社／ 華盛頓/雪梨10日綜合外電報導

來到澳洲比賽的5名伊朗女子足球隊選手，因為在賽前拒絕唱國歌，擔憂返國時被貼上「叛徒」標籤而尋求保護；經過美國總統川普施壓後，澳洲政府今天表示已向她們核發人道簽證。

路透社報導，早前曾有報導指出，這些選手已向澳洲政府申請庇護，美國總統川普表示，他已就這些伊朗女足球員的處境，與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）通過電話。

目前其餘選手仍待在黃金海岸（Gold Coast）一間飯店內。艾班尼斯說，其他選手也可以獲得幫助，但是否接受由她們決定。

艾班尼斯今天在坎培拉記者會上表示：「澳洲人對這些勇敢女性的處境深感同情。她們現在在這裡很安全，應該感受得到這裡的歸屬感。」

伊朗女足隊這次來到澳洲，是為了參加亞洲盃（Asian Cup）足球賽。伊朗半官方的法斯通訊社（Fars news agency）報導，這5名選手在澳洲警察陪同下秘密離開飯店；媒體報導指出，她們在「脫身」後尋求澳洲政府的援助。

川普起初在社群媒體發文表示，如果澳洲允許這支女足隊被遣返回國，將是「犯下可怕的人道錯誤」，隨後他再次發文說，他已與艾班尼斯通過電話，並讚揚這位澳洲領袖在處理「這起相當敏感的事件上表現出色」。

川普透露，伊朗女足隊的這5名成員「已獲得照顧，其餘的人也正獲得協助」。他說：「然而，有些人覺得她們必須回去，因為她們擔憂家人的安危，包括如果不回去，家人可能受到威脅。」

川普稍早發文表示，如果被迫返回伊朗，球隊成員「可能會被殺害」。他還補充說：「如果你不收留的話，美國將接收她們。」

艾班尼斯說，川普是在凌晨近2點時致電給他。艾班尼斯說：「我向他說明過去48小時我們採取的行動，其中5名成員請求援助、也接受協助，目前已身處安全地點。」

伊朗女足隊這次參加澳洲主辦的亞洲盃賽事，正值美國與以色列聯手對伊朗發動空襲，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡。最後，伊朗在8日以0比2不敵菲律賓，在亞洲盃遭淘汰出局。

