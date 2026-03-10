快訊

伊朗產油成本僅10美元！若政權更迭 龐大釋油潛力將重塑全球油市

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
伊朗群眾揮舞國旗，支持新的最高領袖穆傑塔巴。法新社
伊朗群眾揮舞國旗，支持新的最高領袖穆傑塔巴。法新社

伊朗戰事正撼動全球能源市場，國際油價一度衝上逼近120美元後又回落至每桶約90美元左右，引爆各國思索能源危機和經濟陷入停滯性通膨的可能性。不過，美媒分析，若衝突最終導致伊朗政權更迭，反而會釋放伊朗龐大的石油蘊藏，有助壓低油價。

在1979年伊朗伊斯蘭革命前，即甫遭美國「斬首」的哈米尼掌權之前，伊朗每天產油量約500萬至600萬桶，但隨後因兩伊戰爭爆發，基礎設施受損、外國技術流失，再加上長期投資不足，導致產油量下滑。

不過，即便在美國與以色列近期襲擊伊朗之前，伊朗每天產油量約350萬桶，其中一半出口，主要依靠「影子船隊」規避美國的制裁而繼續出口。2025全年，伊朗銷售石油量創下自2018年以來的新高。

哥倫比亞大學全球能源政策中心高級研究學者Karen Young表示：「伊朗石油有很大的增產空間。」多年來，伊朗石油業持續受國際制裁壓制，幾乎無法吸引外資和先進技術，但若比照委內瑞拉的例子，伊朗的產油業有望邁向復甦。川普政府在1月「生擒」委國總統馬杜洛、接著推動解除石油制裁。

伊朗產油業的一大優勢，在於生產成本低廉，每桶約10至30美元，相較下，美國頁岩油若要達到損益兩平的生產本約每桶60至70美元。這有助解釋伊朗石油業為何能在制裁措施下必須低價售油，卻仍能維持產業命脈。

目前而言，即便面臨美以猛攻，但伊朗政權仍維持韌性，尚無遭顛覆的跡象。但短期內，伊朗運輸石油的能力面臨實體與地緣政治障礙。能源顧問機構Rystad Energy認為，在衝突損害當地產油業且制裁延續的情況下，今年中旬伊朗產油量預料可能降至每天260萬桶。

但如果伊朗出現政權更迭，甚至與美國達成外交突破、解除制裁，伊朗石油將迅速回流市場。Rystad預期，在這種情況下，伊朗到2027年底產油量將成長超過10%。麥格理集團全球能源策略師德維迪則預估，六個月內產量增加每日50萬桶，18個月內再增每日50萬桶，可能促使布蘭特原油價格降低每桶5至10美元。

