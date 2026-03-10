影／川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

美伊戰火延燒，全球能源命脈荷莫茲海峽幾近停擺，油價飆升、市場震盪之際，美國總統川普對戰爭何時收場的說法卻在一天內數度翻轉：一下稱戰事「差不多結束」，一下又說「還沒贏夠」，稍後再改口強調美方目標「幾乎完成」。就在白宮訊號混亂之際，美軍當夜再度重擊德黑蘭，夜空炸出大範圍詭異亮光，外界懷疑與電力設施遇襲有關。

川普9日接受CBS News電話短訪表示：「我認為這場戰爭大致上已經差不多結束了。」他提到，自美國上月28日發動攻擊以來，伊朗軍事目標已遭到重創。

隨後川普出席共和黨議員募款活動、談到伊朗戰爭稱，「我們在很多方面贏得勝利，但這還不夠」。他補充，「我們將比以往任何時候都更堅定地前進以爭取最終勝利，徹底結束這場持續已久的危機。」稍後被問及伊朗戰爭是否會在本周結束時，他說「不會」，只說「很快，很快」。

但是，不出幾小時後，川普在佛州召開記者會卻表示，美國對伊朗的戰爭「很快結束」。他指出，美軍已打擊超過5000個目標、摧毀50多艘伊朗軍艦，以及重創其空軍與防空系統，「開戰迄今已取得重大進展，美國在伊朗的目標差不多已完成」。

川普並補充，美軍仍保留部分最重要目標，必要時再發動打擊。他稱，這些目標與電力生產等關鍵設施有關。

每日郵報報導，川普一天之中反反覆覆之際，美軍9日大規模夜襲德黑蘭，引發「異常巨大」的爆炸。

根據社群流傳影片，德黑蘭西部上空出現大範圍亮光，一些分析人士認為，這種現象可能是攻擊配電中心所致。市內其他地區也可聽見巨大爆炸聲，另有攻擊落在伊朗全國其他地區，包括卡拉季（Karaj）。