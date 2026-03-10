美以擬派特戰部隊奪伊朗地下濃縮鈾？ 美官員：恐須大批地面部隊

美國總統川普近日宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。有知情人士透露，美國與以色列已討論在對伊朗戰爭後期，派小規模特種部隊進入伊朗，奪取存放在地下深處設施中的濃縮鈾庫存。不過，7名熟悉軍事規劃的現任與前任官員向CNN表示，若要回收這批高濃縮鈾，將需要相當數量的美國地面部隊，而不僅僅是小規模的特戰部隊。

美國2025年6月轟炸伊朗三處核子設施，但並未摧毀製造核武所需的所有高濃縮鈾庫存，而美國總統川普已將徹底消除伊朗核能力列為這場戰爭的目標之一。3名消息人士表示，伊朗很大一部分高濃縮鈾據信存放於伊斯法罕（Isfahan）核子設施。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）9日也表示，伊朗約200公斤高濃縮鈾很可能仍在伊斯法罕，另有部分位於納坦茲（Natanz）核設施。

白宮與五角大廈在發稿前未回應詢問。2名消息人士指出，伊朗方面仍可接觸到伊斯法罕的鈾。美軍去年空襲之後，伊朗已花費數個月清理設施地面建築的瓦礫，以重新進入藏有鈾的地下隧道。

根據報導，單靠美軍空襲無法穿透伊斯法罕的地下隧道，主要原因是該設施不像伊朗其他核子設施一樣設有通風井，而通風井通常是地下儲存設施的弱點。消息人士指出，這促使川普政府討論是否部署美軍聯合特種作戰司令部（JSOC）的精銳部隊，並可能與以色列突擊隊協同，實際滲透隧道奪取或摧毀高濃縮鈾。

不過消息人士表示，由於伊朗軍方仍控制相關設施與周邊地區，這項任務將需要數十甚至數百名額外地面部隊，為負責尋找鈾的核心特種部隊提供支援。這些支援不僅可能包括負責維持區域安全的部隊，也包含後勤支援，因為在地下深處處理核材料本身就極具挑戰性。

一名未參與相關規劃的退役特戰軍官表示，依他的經驗，這樣的任務可能需要一支第一梯隊特種作戰單位、隨隊的專業爆炸物處理（EOD）人員，以及負責外圍警戒的部隊，可能是第75遊騎兵團（75th Ranger Regiment）或第82空降師（82nd Airborne Division），取決於任務區域規模與所需人力。

此外，任務還需要滲透與撤離平台，例如MC-130J運輸機或MH-47「契努克」（Chinook）直升機，以及在整個行動期間持續提供空中掩護。CNN指出，有跡象顯示，美國可能仍在保留各種選項。根據飛行數據與衛星影像，目前至少有6架MC-130J從英國米爾登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）起飛，一旦需要即可更接近伊朗行動。

一名知情人士表示：「涉及的後勤與風險之高，可以說難以想像。」多名消息人士表示，如果伊朗政權沒有完全崩潰，單靠軍事力量恐怕難以消除伊朗的高濃縮鈾庫存，最終仍可能需要某種程度的外交接觸。

川普9日告訴紐約郵報，關於是否派遣部隊進入伊朗，以確保該國高濃縮鈾庫存安全，目前「尚未做」任何決定。