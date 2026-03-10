紐時分析：美戰斧飛彈疑誤擊伊朗小學 釀逾150死

「紐約時報」的一項新調查，為近來中東戰爭爆發初期，一起據稱發生在伊朗一所學校的攻擊事件提供更多線索。紐時分析指出，美國戰斧巡弋飛彈疑為肇因。

伊朗指控美國與以色列攻擊南部城鎮米納布（Minab）一所小學，造成150多人喪生。

美國總統川普將此事歸咎於伊朗，而五角大廈則表示正在進行相關調查。

法新社目前無法進入事發地點獨立查證任何這類事件的具體情況或傷亡人數。

●戰斧飛彈

紐時已證實伊朗半官方的梅爾通訊社（MehrNews）上傳的一段影片，影片顯示一枚美國戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）擊中一個被描述為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）基地內診所的建築，這座基地緊鄰事發學校。

據紐時報導，在這場戰爭中，唯一使用戰斧飛彈的軍隊是美國。

影片畫面顯示，塵土和濃煙從學校的方向升起，表明稍早至少發生過一次爆炸。

紐時報導指出，結合衛星影像、社群媒體貼文及其他經過驗證的影片，顯示這所小學在海軍基地遭受攻擊的同時，也受到精準打擊而嚴重受損。

美國中央司令部已公布2月28日，即米納布遭襲當天拍攝的戰斧飛彈發射畫面，而美國高階軍官也簡報稱，早期的攻勢包括海軍在伊朗南翼發射的戰斧飛彈。

紐時先前曾報導，美軍的聲明指出部隊正在攻擊鄰近戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的海軍目標，而革命衛隊的一個基地正位於此處，這表明美軍極有可能執行了這次的打擊。

●鄰近戰略水道

早前從一處停車場拍攝的影片顯示，一棟受損建築冒出黑煙，牆上飾有蠟筆、兒童和蘋果圖樣的壁畫。

法新社已確認，這棟建築緊鄰兩個由革命衛隊控制的地點。

●伊朗說法

伊朗表示，有超過150人在總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）所稱的美以對學校的攻擊中喪生。

據伊朗國家媒體報導，伊朗為至少165名在這次據稱的攻擊中喪生的學生等罹難者舉行葬禮。

國家電視台播出的畫面顯示，大批哀悼者對著裹著白布的遺體哭泣。

國家媒體發布的其他影像則顯示，有人正在準備覆蓋伊朗國旗的棺木，部分棺木上還有孩童的照片。

●川普歸咎伊朗

川普總統將此歸咎於伊朗。川普7日在空軍一號上告訴媒體：「我們認為是伊朗做的。因為如各位所知，他們的彈藥非常不精準，毫無準確性可言。」

川普今天表示美國「正在」調查這次攻擊。

川普說：「無論報告顯示什麼，我都願意接受那份報告。」他同時補充說自己對這次攻擊「了解不夠」，但也稱伊朗可能使用了戰斧飛彈來攻擊這間學校，然而事實上伊朗並沒有這種武器。

●以色列稱不知情

以色列軍方表示，並不清楚美軍或以色列有對學校進行任何打擊。

以軍發言人修夏尼（Nadav Shoshani）告訴記者：「目前並未獲悉當地有以色列或美國的打擊行動…我們的行動極為精準。」

●人權團體說法

總部設於挪威的人權組織Hengaw表示，在據報的攻擊發生時，這間學校正在上早課，當時約有170名學生在場。