IAEA：伊朗近半高濃縮鈾藏於伊斯法罕地道

聯合國原子能監管機構「國際原子能總署」署長葛羅西今天表示，伊朗濃縮程度60%、僅差一步即可達武器級的鈾，有近半儲存在伊斯法罕一處地道設施內，且很可能至今仍在當地。

路透社報導，伊斯法罕（Isfahan）這條地道設施似是去年6月以色列與美國對伊朗核設施發動攻擊時，唯一未遭嚴重破壞的目標。

長久以來，外交官員們一再表示伊斯法罕被用來儲存純度60%的濃縮鈾，國際原子能總署（IAEA）上月提交會員國的報告中證實了這一點，但並未說明具體儲存量。

根據IAEA估算，在以色列去年6月首次發動攻擊時，伊朗擁有440.9公斤、純度60%的濃縮鈾。依據IAEA的衡量標準，若進一步提煉，這批濃縮鈾足以製造10枚核武所需的裂變材料。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）在法國巴黎對記者表示：「我們認為，按照我們上一次檢查，伊斯法罕儲存純度60%的濃縮鈾略多於200公斤，也許還稍微多一點。」

他指出，這批庫存「主要」儲存在伊斯法罕，另外有部分可能存放於他處，也可能已遭破壞，「普遍的推測是，這批物質仍留在當地」，他說，據IAEA及各方透過衛星影像對該設施的監控，目前並未發現任何顯示這批物質可能已被轉移的調動跡象。

自去年6月的攻擊以來，伊朗未向IAEA通報境內高濃縮鈾的狀況或下落，也未允許IAEA檢查員重返遭轟炸的核設施。

伊朗核計畫正是以色列與美國這次攻擊伊朗的一個理由，他們認為伊朗已直逼具備製造核彈的能力，儘管美國總統川普（Donald Trump）去年6月曾表示美國的攻擊已經徹底摧毀伊朗核計畫。IAEA則表示，並無可信證據顯示伊朗有協調進行核武器計畫的行動。

國際社會掌握的伊朗鈾濃縮廠房共有3個，兩座位於納坦茲（Natanz），一座位於福爾多（Fordow），這些設施在去年6月全部被摧毀或嚴重受損。

葛羅西說：「納坦茲也有一部分（純度60%濃縮鈾），我們相信應該還留在當地。」