川普暗示對伊朗戰事將結束 幕僚急籲趕快止損

美國總統川普今天表示，他正考慮盡快結束對伊朗的戰事，形容這次軍事任務已大致完成。一些幕僚私下敦促川普急尋退場計畫，因油價飆升及衝突拖長，將引發政治反彈。

華盛頓郵報指出，川普8日晚間在社群媒體貼文，稱短期油價上漲，「對美國乃至全世界的安全與和平而言，只是極小代價。只有愚蠢的人才會有不同看法！」

但隨油價從戰前每桶70美元飆升接近120美元、市場今天出現暴跌時，他的語氣出現變化。據一名哥倫比亞廣播公司（CBS）記者在X平台的貼文轉述，川普告訴他「我認為這場戰爭已底定，幾乎算是結束了」。

川普今天在佛羅里達州對媒體表示，這次軍事任務大致已達成目標，「我們遠遠超前原定進度」。他認為戰事「很快就會結束」，但沒有提供結束軍事行動的具體時間表。

當被問到是否要幫助起來反抗政權的伊朗人民時，川普的語氣顯示，他似乎更傾向迅速結束戰事，而不是繼續推動伊朗領導層更迭。

川普說：「我們是希望建立一個能帶來多年和平的制度，但如果做不到，那還不如現在就把事情結束。」

華爾街日報披露，川普政府一些官員表示只要德黑蘭持續攻擊區域內其他國家，且以色列仍希望打擊伊朗目標，美國就不太可能輕易從戰爭中抽身。熟悉川普想法的人士透露，儘管美國與以色列持續轟炸加壓，川普仍時而對德黑蘭沒有屈服感到意外。

川普對戰事接連發表相互矛盾的說法。上週他表示要伊朗「無條件投降」，且不排除派地面部隊可能性。但今天他告訴紐約郵報（New York Post），自己「全然沒打算」發布派地面部隊的命令；在他今天表示戰爭可能很快結束後，又說若伊朗試圖切斷世界能源供應時，會採取更激烈手段。

知情人士透露，最近幾天一些幕僚鼓勵川普提出讓美國從戰事抽身的計畫，順便強調軍方已大致完成目標。

知情人士說，川普已聽取一些有關戰爭的民調簡報。近期發布的民調顯示，大多數美國人反對這場戰爭。當油價飆破每桶100美元時，一些幕僚眉頭緊鎖；知情人士說，他們接到不少緊張的共和黨人來電，談及期中選舉所受影響。

川普的外部經濟顧問摩爾（Stephen Moore）說：「當石油與汽、柴油價格上升時，其他所有東西也會跟著變貴。在生活成本問題未解時，這將帶來真正的挑戰。」

另包括彭博在內一些媒體引述據知情人士透露，川普正考慮一系應對油價飆升的可能選項。官員們近日討論的措施包括釋放應急儲油、停止徵收聯邦汽油稅及財政部介入原油期貨市場等。然而荷莫茲海峽仍處於近乎封閉，各國也未就如何護航船隻敲定最終方案。