快訊

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

川普不認識的伊朗「戰時領袖」 是強硬派也是談判高手

聽新聞
0:00 / 0:00

川普暗示對伊朗戰事將結束 幕僚急籲趕快止損

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

美國總統川普今天表示，他正考慮盡快結束對伊朗的戰事，形容這次軍事任務已大致完成。一些幕僚私下敦促川普急尋退場計畫，因油價飆升及衝突拖長，將引發政治反彈。

華盛頓郵報指出，川普8日晚間在社群媒體貼文，稱短期油價上漲，「對美國乃至全世界的安全與和平而言，只是極小代價。只有愚蠢的人才會有不同看法！」

但隨油價從戰前每桶70美元飆升接近120美元、市場今天出現暴跌時，他的語氣出現變化。據一名哥倫比亞廣播公司（CBS）記者在X平台的貼文轉述，川普告訴他「我認為這場戰爭已底定，幾乎算是結束了」。

川普今天在佛羅里達州對媒體表示，這次軍事任務大致已達成目標，「我們遠遠超前原定進度」。他認為戰事「很快就會結束」，但沒有提供結束軍事行動的具體時間表。

當被問到是否要幫助起來反抗政權的伊朗人民時，川普的語氣顯示，他似乎更傾向迅速結束戰事，而不是繼續推動伊朗領導層更迭。

川普說：「我們是希望建立一個能帶來多年和平的制度，但如果做不到，那還不如現在就把事情結束。」

華爾街日報披露，川普政府一些官員表示只要德黑蘭持續攻擊區域內其他國家，且以色列仍希望打擊伊朗目標，美國就不太可能輕易從戰爭中抽身。熟悉川普想法的人士透露，儘管美國與以色列持續轟炸加壓，川普仍時而對德黑蘭沒有屈服感到意外。

川普對戰事接連發表相互矛盾的說法。上週他表示要伊朗「無條件投降」，且不排除派地面部隊可能性。但今天他告訴紐約郵報（New York Post），自己「全然沒打算」發布派地面部隊的命令；在他今天表示戰爭可能很快結束後，又說若伊朗試圖切斷世界能源供應時，會採取更激烈手段。

知情人士透露，最近幾天一些幕僚鼓勵川普提出讓美國從戰事抽身的計畫，順便強調軍方已大致完成目標。

知情人士說，川普已聽取一些有關戰爭的民調簡報。近期發布的民調顯示，大多數美國人反對這場戰爭。當油價飆破每桶100美元時，一些幕僚眉頭緊鎖；知情人士說，他們接到不少緊張的共和黨人來電，談及期中選舉所受影響。

川普的外部經濟顧問摩爾（Stephen Moore）說：「當石油與汽、柴油價格上升時，其他所有東西也會跟著變貴。在生活成本問題未解時，這將帶來真正的挑戰。」

另包括彭博在內一些媒體引述據知情人士透露，川普正考慮一系應對油價飆升的可能選項。官員們近日討論的措施包括釋放應急儲油、停止徵收聯邦汽油稅及財政部介入原油期貨市場等。然而荷莫茲海峽仍處於近乎封閉，各國也未就如何護航船隻敲定最終方案。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

油價與民調壓力升高 WSJ：川普顧問私下勸他設法從伊朗戰爭抽身

川普不准伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價續挫10%、油電燃氣股全倒

民調：美國攻擊伊朗後 民眾預期油價將持續上漲

伊朗戰爭如何結束？華郵專欄：以色列內部現疑慮 提停火「下台階」

相關新聞

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

影／川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

美伊戰火延燒，全球能源命脈荷莫茲海峽幾近停擺，油價飆升、市場震盪之際，美國總統川普對戰爭何時收場的說法卻在一天內數度翻轉：一下稱戰事「差不多結束」，一下又說「還沒贏夠」，稍後再改口強調美方目標「幾乎完成」。就在白宮訊號混亂之際，美軍當夜再度重擊德黑蘭，夜空炸出大範圍詭異亮光，外界懷疑與電力設施遇襲有關。

美以擬派特戰部隊奪伊朗地下濃縮鈾？ 美官員：恐須大批地面部隊

美國總統川普近日宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。有知情人士透露，美國與以色列已討論在對伊朗戰爭後期，派小規模特種部隊進入伊朗，奪取存放在地下深處設施中的濃縮鈾庫存。不過，7名熟悉軍事規劃的現任與前任官員向CNN表示，若要回收這批高濃縮鈾，將需要相當數量的美國地面部隊，而不僅僅是小規模的特戰部隊。

油價與民調壓力升高 WSJ：川普顧問私下勸他設法從伊朗戰爭抽身

美國總統川普9日在佛州召開記者會時，將針對伊朗的軍事行動形容為「大致已達成目標」、「遠遠超前進度」，並進一步表示，他認為戰事將會「很快」結束。華爾街日報報導，隨著油價飆升，以及擔心長期衝突可能引發政治反彈，川普的一些顧問私下敦促他尋找退場計畫。

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

美國對伊朗發動軍事行動10日後，戰局仍未明朗。有分析認為，無論結果如何，這場衝突已造就兩個贏家，而美國不在其中。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。