川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

川普不認識的伊朗「戰時領袖」 是強硬派也是談判高手

油價與民調壓力升高 WSJ：川普顧問私下勸他設法從伊朗戰爭抽身

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9日搭乘「陸戰隊一號」直升機抵達華府後，步行穿過白宮南草坪走向白宮。歐新社
美國總統川普9日搭乘「陸戰隊一號」直升機抵達華府後，步行穿過白宮南草坪走向白宮。歐新社

美國總統川普9日在佛州召開記者會時，將針對伊朗的軍事行動形容為「大致已達成目標」、「遠遠超前進度」，並進一步表示，他認為戰事將會「很快」結束。華爾街日報報導，隨著油價飆升，以及擔心長期衝突可能引發政治反彈，川普的一些顧問私下敦促他尋找退場計畫。

一些川普政府官員表示，只要伊朗持續攻擊區域國家、而以色列仍希望繼續打擊伊朗目標，華府就不太可能輕易從這場戰爭中抽身。一名資深政府官員指出，川普不會停止戰鬥，直到他能宣稱取得令人滿意的勝利為止，特別是在美國仍具有軍事優勢的情況下。據知情人士說法，在美以持續不斷的聯合軍事行動之下，川普有時對伊朗仍未低頭感到意外。

據知情人士透露，川普的一些顧問近日鼓勵他提出一項讓美國從戰爭中抽身的方案，並主張軍方已大致完成既定目標。儘管在川普的保守派基本盤中仍有許多人支持最初的軍事行動，但部分顧問私下擔心，若戰爭拖長，這種支持可能逐漸被消耗。

川普的一些顧問在油價飆升至每桶100美元以上時感到警惕。知情人士表示，他們也接到一些焦慮的共和黨人來電，關切期中選舉情勢。由於許多消費者正面臨油價上漲，川普團隊近日認為需要一套更積極的溝通策略，以說服公眾支持這場戰爭。

川普的外部經濟顧問摩爾（Stephen Moore）表示：「當汽油與石油價格上升時，其他所有價格也會跟著上漲。考慮到可負擔性原本就已是問題，這會帶來真正的挑戰。」

白宮發言人李維特表示，上述匿名消息來源都是一派胡言，「我可以保證，他們並不在川普總統所在的房間裡。」她說：「總統的高層幕僚全天候專注於確保『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）持續取得巨大成功，而這項行動何時結束，最終將由三軍統帥決定。」

另外，華爾街日報文中引述知情人士指出，川普已聽取過一些關於這場戰爭的民調簡報。近日公布的民調顯示，多數美國人反對這場戰爭。李維特說：「絕大多數美國人支持消除伊朗政權帶來的威脅，也支持擊殺恐怖分子，而這正是川普總統將要完成的事情。」

延伸閱讀

川普不准伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價續挫10%、油電燃氣股全倒

民調：美國攻擊伊朗後 民眾預期油價將持續上漲

伊朗戰爭如何結束？華郵專欄：以色列內部現疑慮 提停火「下台階」

對伊朗戰況說法反覆！川普稱戰爭可能很快結束 仍揚言「進一步行動」

相關新聞

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

影／川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

美伊戰火延燒，全球能源命脈荷莫茲海峽幾近停擺，油價飆升、市場震盪之際，美國總統川普對戰爭何時收場的說法卻在一天內數度翻轉：一下稱戰事「差不多結束」，一下又說「還沒贏夠」，稍後再改口強調美方目標「幾乎完成」。就在白宮訊號混亂之際，美軍當夜再度重擊德黑蘭，夜空炸出大範圍詭異亮光，外界懷疑與電力設施遇襲有關。

美以擬派特戰部隊奪伊朗地下濃縮鈾？ 美官員：恐須大批地面部隊

美國總統川普近日宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。有知情人士透露，美國與以色列已討論在對伊朗戰爭後期，派小規模特種部隊進入伊朗，奪取存放在地下深處設施中的濃縮鈾庫存。不過，7名熟悉軍事規劃的現任與前任官員向CNN表示，若要回收這批高濃縮鈾，將需要相當數量的美國地面部隊，而不僅僅是小規模的特戰部隊。

油價與民調壓力升高 WSJ：川普顧問私下勸他設法從伊朗戰爭抽身

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

美國對伊朗發動軍事行動10日後，戰局仍未明朗。有分析認為，無論結果如何，這場衝突已造就兩個贏家，而美國不在其中。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

