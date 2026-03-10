聽新聞
中東戰事癱瘓荷莫茲海峽 肥料暴漲衝擊美農
過去一年貿易動盪與農作物價格偏低已令美國農民苦撐，如今春耕季將至，美以對伊朗的戰事引發肥料成本飆升，農民壓力再度加劇。
法新社報導，種植大豆、玉米及其他作物的伊利諾州農民馬丁（Jim Martin）表示，肥料與生產投入成本是「目前每個人的噩夢」。
他告訴法新社，雖然他自認足夠幸運，已經買好了本季春耕所需的所有物資，但各項成本「仍處於多年來的最高點」。
根據分析公司Kpler，全球約33%的肥料運輸需經過荷莫茲海峽（Hormuz Strait），但自戰爭爆發以來，荷莫茲海峽的交通幾乎完全停擺。
美以兩國2月28日針對伊朗發動的打擊引發戰爭，並導致區域局勢陷入混亂。隨著飛彈橫越荷莫茲海峽，海上交通也隨之癱瘓。
肥料研究所（The Fertilizer Institute）首席經濟學家奈伊（Veronica Nigh）表示，美國有約35%肥料依賴進口。她也說，其中包括來自中東的磷肥與氮肥。
她表示，全球使用最廣泛的氮肥尿素價格在2月27日當週至3月6日當週期間，每短噸上漲近30%。
美國農業事務聯合會（American Farm BureauFederation）主席杜瓦（Zippy Duvall）昨天警告說：「若不從戰略層面優先確保尿素、氨、氮、磷酸鹽及含硫產品等關鍵農資的供應，美國恐面臨農作物產量短缺的風險。」
他在致美國總統川普的信中表示，這種農業生產衝擊可能會推升全美經濟的通膨。
