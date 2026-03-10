快訊

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

川普不認識的伊朗「戰時領袖」 是強硬派也是談判高手

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事癱瘓荷莫茲海峽 肥料暴漲衝擊美農

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

過去一年貿易動盪與農作物價格偏低已令美國農民苦撐，如今春耕季將至，美以對伊朗的戰事引發肥料成本飆升，農民壓力再度加劇。

法新社報導，種植大豆、玉米及其他作物的伊利諾州農民馬丁（Jim Martin）表示，肥料與生產投入成本是「目前每個人的噩夢」。

他告訴法新社，雖然他自認足夠幸運，已經買好了本季春耕所需的所有物資，但各項成本「仍處於多年來的最高點」。

根據分析公司Kpler，全球約33%的肥料運輸需經過荷莫茲海峽（Hormuz Strait），但自戰爭爆發以來，荷莫茲海峽的交通幾乎完全停擺。

美以兩國2月28日針對伊朗發動的打擊引發戰爭，並導致區域局勢陷入混亂。隨著飛彈橫越荷莫茲海峽，海上交通也隨之癱瘓。

肥料研究所（The Fertilizer Institute）首席經濟學家奈伊（Veronica Nigh）表示，美國有約35%肥料依賴進口。她也說，其中包括來自中東的磷肥與氮肥。

她表示，全球使用最廣泛的氮肥尿素價格在2月27日當週至3月6日當週期間，每短噸上漲近30%。

美國農業事務聯合會（American Farm BureauFederation）主席杜瓦（Zippy Duvall）昨天警告說：「若不從戰略層面優先確保尿素、氨、氮、磷酸鹽及含硫產品等關鍵農資的供應，美國恐面臨農作物產量短缺的風險。」

他在致美國總統川普的信中表示，這種農業生產衝擊可能會推升全美經濟的通膨。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

中東戰爭衝擊全球經濟 油價、股市與航運情勢一覽

中東戰火引爆…國際油價每桶漲破100美元 台股重挫

中東戰火引發能源價格飆漲 亞股重挫日韓股跌逾5%

美伊開戰「歐亞承擔最慘苦果」！華郵：不只油氣受創 亞洲3國首當其衝

相關新聞

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

影／川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

美伊戰火延燒，全球能源命脈荷莫茲海峽幾近停擺，油價飆升、市場震盪之際，美國總統川普對戰爭何時收場的說法卻在一天內數度翻轉：一下稱戰事「差不多結束」，一下又說「還沒贏夠」，稍後再改口強調美方目標「幾乎完成」。就在白宮訊號混亂之際，美軍當夜再度重擊德黑蘭，夜空炸出大範圍詭異亮光，外界懷疑與電力設施遇襲有關。

美以擬派特戰部隊奪伊朗地下濃縮鈾？ 美官員：恐須大批地面部隊

美國總統川普近日宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。有知情人士透露，美國與以色列已討論在對伊朗戰爭後期，派小規模特種部隊進入伊朗，奪取存放在地下深處設施中的濃縮鈾庫存。不過，7名熟悉軍事規劃的現任與前任官員向CNN表示，若要回收這批高濃縮鈾，將需要相當數量的美國地面部隊，而不僅僅是小規模的特戰部隊。

油價與民調壓力升高 WSJ：川普顧問私下勸他設法從伊朗戰爭抽身

美國總統川普9日在佛州召開記者會時，將針對伊朗的軍事行動形容為「大致已達成目標」、「遠遠超前進度」，並進一步表示，他認為戰事將會「很快」結束。華爾街日報報導，隨著油價飆升，以及擔心長期衝突可能引發政治反彈，川普的一些顧問私下敦促他尋找退場計畫。

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

美國對伊朗發動軍事行動10日後，戰局仍未明朗。有分析認為，無論結果如何，這場衝突已造就兩個贏家，而美國不在其中。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。