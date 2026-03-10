華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。美聯社
美國對伊朗發動軍事行動10日後，戰局仍未明朗。有分析認為，無論結果如何，這場衝突已造就兩個贏家，而美國不在其中。

美國華盛頓郵報專欄作家、外交政策史學者布特（Max Boot）撰文表示，伊朗戰事正在為美國兩大主要競爭對手帶來地緣政治與經濟利益。

布特指出，美國在1970年代依賴中東石油，當時的總統卡特宣示，若有任何外部勢力試圖控制波灣地區，美國將動用必要手段回應，包括軍事力量。如今美國接近能源自給自足，理論上波斯灣對美國領導人的戰略重要性下降，然而川普政府官員反而以美國不再依賴外國石油為理由，認為攻擊伊朗更容易了，最終再讓美國陷入戰爭。

戰事帶來明顯的外溢效果。油價因衝突由戰前每桶73美元升至超過100美元，直接為俄羅斯戰爭機器注入額外資金。與此同時，美國為集中資源對付伊朗，放鬆了對印度採購俄羅斯石油的部分制裁，進一步削弱制裁效果。

美國也正迅速消耗大量飛彈與防空攔截彈，這些武器原本被視為支援烏克蘭與防衛台灣的重要庫存。烏克蘭總統澤倫斯基指出，美軍與伊朗交戰三天消耗的愛國者飛彈，已超過烏克蘭自2022年以來的用量。

第二個更大的贏家是中國。正當美國將數百億美元軍費用於轟炸伊朗時，中國持續推進其科技與軍事現代化。中國近年在軍事與科技領域迅速擴張，擁有全球最大海軍，並加速發展彈道飛彈與核武力量，同時在人工智慧、量子運算等前沿科技研究上逐步領先。

此外，中國在產業領域的影響力也持續擴大。報告顯示，中國目前生產全球約70%的電動車、80%的智慧手機、80%的鋰電池與90%的無人機。與此同時，美國在部分關鍵產業的政策支持卻正在減弱。

