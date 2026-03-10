快訊

川普不准伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價續挫10% 油電燃氣股全倒

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美國總統川普9日表示，美伊戰爭將「很快」結束，只是不會在本周內結束，使得油價昨日大漲後拉回，10日油價盤中又繼續下跌近10%，布蘭特原油期貨回落至89美元附近，因川普警告，伊朗如阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。川普對油價的「做空」言行，台股今日盤中反彈逾千點，而油電燃氣族群都大跌，台塑化（6505）、欣天然（9918）等都跌停鎖死。

美國總統川普9日舉行記者會表示，美國對伊朗的軍事行動已取得重大進展，戰事將「很快」結束，但不會在本周內結束，並強調軍事行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。川普在在佛州對共和黨議員發表談話時表示：「我們在很多方面已經贏了，但贏得還不夠。」

川普表明上述訊息後，國際油價迅速回落，布蘭特原油5月期貨9日一度衝上每桶119.4美元，但隨後跌破100美元，西德州原油期貨跌破每桶90美元。

川普之後又在社群平台Truth Social發文說：「如果伊朗做出任何阻止石油在荷莫茲海峽流通的行為，他們將被美國施加比目前為止更猛烈20倍的打擊。」川普發言後，國際油價跌幅又擴大，布蘭特原油期貨盤中重挫10%，回跌至89美元附近。

不過伊朗外交部副部長長阿巴迪（Kazem Gharib Abadi）在伊朗國家電視台表示，只有在確信未來不會再遭受攻擊的情況下，伊朗才會結束戰爭。阿巴迪表示，只有在伊朗「確信類似事件不會重演」時，停火才會生效。

川普的安撫使得油價暫時下跌，停止飆漲，台股的油電燃氣類股也都大跌，台塑化、山隆（2616）、欣天然、欣高（9931）、新海（9926）、大台北（9908）都跌停，台塑化跌停至61.4元，成交量縮至1.5萬張。

以色列 伊朗 美國

送中國禮物？ 川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

川普與G7為伊戰與石油解套 油價下跌美股反彈

對伊朗戰爭很快就會結束？ 美債因川普談話由跌轉漲

川普稱伊朗戰爭「很快」結束！ 他預測油價走低

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

美國對伊朗發動軍事行動10日後，戰局仍未明朗。有分析認為，無論結果如何，這場衝突已造就兩個贏家，而美國不在其中。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

美國對伊朗開戰逾一周，導致全球能源命脈荷莫茲海峽實質停擺，約2000萬桶日均石油運輸受阻，國際油價隨之飆漲。市場劇烈震盪遠超預期，川普政府高層陷入恐慌，連夜盤點多種抑制油價手段。紐約時報分析，華府可用工具有限，包括釋出儲備、鬆綁運輸限制、調整出口，甚至可能重新讓俄羅斯原油回流市場等；但專家指出，在海峽真正恢復通行前，其他做法都只是邊邊角角微調，效果有限。

送中國禮物？ 川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。川普發言後，國際油價跌幅又擴大，布蘭特原油期貨盤中重挫10%。

伊朗戰爭如何結束？華郵專欄：以色列內部現疑慮 提停火「下台階」

華盛頓郵報專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）9日發表文章指出，以色列內部有少數資深官員開始對不斷升級且看不到盡頭的對伊朗攻擊行動表達擔憂，並提出可能的「下台階」，希望在這場戰爭對中東地區與全球經濟造成更大損害之前停止。

