中國學者：北京正觀察穆吉塔巴接棒後動向

伊朗昨天宣布由穆吉塔巴．哈米尼接替其父哈米尼成為伊朗最高領袖。中國學者分析，北京正在觀察穆吉塔巴接棒後動向，警惕伊朗新領導人是否繼承哈米尼發展核武對抗以色列的路線。

伊朗專家會議日前選擇56歲的穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替遭美以聯手擊殺的哈米尼（Ali Khamenei）成為最高領袖。中國外交部9日在例行記者會回應稱，中方注意到有關報導，這是伊朗方面「基於本國憲法作出的決定」。

此前一天，中國中東問題特使翟雋8日在沙烏地阿拉伯表示，波灣地區各國主權、安全和領土完整不容侵犯，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

新加坡聯合早報9日在報導中引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江分析，能源供應安全是中國目前考慮的主要問題和重要關切，「中國特使意在強調希望盡快能夠停止衝突，實現停戰」。

李明江並表示，中國外交部表態謹慎，僅表達接受伊朗產生新領導人的現實，「沒有給新的伊朗領導人任何政治上的明顯支持」，可能考慮到仍有很多不確定性，「還有不知道伊朗新領導人在以色列和美國持續軍事行動中會有什麼樣的命運」。

報導另引述上海國際關係學者沈丁立表示，北京正在觀察穆吉塔巴接棒後的動向，警惕伊朗新領導人是否繼承哈米尼發展核武對抗以色列的路線。

南京大學國際關係學院院長朱鋒則分析，「在原則上、道義上，中國是堅定地站在伊朗這邊」，而伊朗在美國軍事壓力下推舉穆吉塔巴接棒，展現要繼續戰鬥到底、不妥協的姿態。

朱鋒並認為，翟雋出訪中東或許無法阻止美國和以色列繼續軍事打擊伊朗，「但至少可以讓伊朗和阿拉伯國家，不要因為軍事報復行動，有更多誤解誤判，不要使美以的軍事行動進一步深化，擴大到伊朗周邊地區」。