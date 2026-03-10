快訊

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

月付20萬生活費！四連霸議員遭爆豪宅包養寫真網紅 金錢攻勢搶人女友

新手機剛買20天！巴西男遭猛犬圍攻 電池意外爆炸逃過一劫

中國學者：北京正觀察穆吉塔巴接棒後動向

中央社／ 台北10日電

伊朗昨天宣布由穆吉塔巴．哈米尼接替其父哈米尼成為伊朗最高領袖。中國學者分析，北京正在觀察穆吉塔巴接棒後動向，警惕伊朗新領導人是否繼承哈米尼發展核武對抗以色列的路線。

伊朗專家會議日前選擇56歲的穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替遭美以聯手擊殺的哈米尼（Ali Khamenei）成為最高領袖。中國外交部9日在例行記者會回應稱，中方注意到有關報導，這是伊朗方面「基於本國憲法作出的決定」。

此前一天，中國中東問題特使翟雋8日在沙烏地阿拉伯表示，波灣地區各國主權、安全和領土完整不容侵犯，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

新加坡聯合早報9日在報導中引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江分析，能源供應安全是中國目前考慮的主要問題和重要關切，「中國特使意在強調希望盡快能夠停止衝突，實現停戰」。

李明江並表示，中國外交部表態謹慎，僅表達接受伊朗產生新領導人的現實，「沒有給新的伊朗領導人任何政治上的明顯支持」，可能考慮到仍有很多不確定性，「還有不知道伊朗新領導人在以色列和美國持續軍事行動中會有什麼樣的命運」。

報導另引述上海國際關係學者沈丁立表示，北京正在觀察穆吉塔巴接棒後的動向，警惕伊朗新領導人是否繼承哈米尼發展核武對抗以色列的路線。

南京大學國際關係學院院長朱鋒則分析，「在原則上、道義上，中國是堅定地站在伊朗這邊」，而伊朗在美國軍事壓力下推舉穆吉塔巴接棒，展現要繼續戰鬥到底、不妥協的姿態。

朱鋒並認為，翟雋出訪中東或許無法阻止美國和以色列繼續軍事打擊伊朗，「但至少可以讓伊朗和阿拉伯國家，不要因為軍事報復行動，有更多誤解誤判，不要使美以的軍事行動進一步深化，擴大到伊朗周邊地區」。

以色列 伊朗 穆吉塔巴

延伸閱讀

伊拒妥協 哈米尼次子上台 凸顯德黑蘭政權仍由強硬派掌控

伊朗拒投降…哈米尼次子接班 川普嗆撐不久

哈米尼次子接任伊朗最高領袖 大陸採謹慎態度回應

穆吉塔巴接任伊朗最高領袖 國營媒體稱他在戰時負傷

相關新聞

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

美國對伊朗開戰逾一周，導致全球能源命脈荷莫茲海峽實質停擺，約2000萬桶日均石油運輸受阻，國際油價隨之飆漲。市場劇烈震盪遠超預期，川普政府高層陷入恐慌，連夜盤點多種抑制油價手段。紐約時報分析，華府可用工具有限，包括釋出儲備、鬆綁運輸限制、調整出口，甚至可能重新讓俄羅斯原油回流市場等；但專家指出，在海峽真正恢復通行前，其他做法都只是邊邊角角微調，效果有限。

送中國禮物？ 川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。川普發言後，國際油價跌幅又擴大，布蘭特原油期貨盤中重挫10%。

伊朗戰爭如何結束？華郵專欄：以色列內部現疑慮 提停火「下台階」

華盛頓郵報專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）9日發表文章指出，以色列內部有少數資深官員開始對不斷升級且看不到盡頭的對伊朗攻擊行動表達擔憂，並提出可能的「下台階」，希望在這場戰爭對中東地區與全球經濟造成更大損害之前停止。

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

美國總統川普於美東時間9日警告，若伊朗阻斷油輪通行荷莫茲海峽，美軍將以猛烈20倍的攻勢加倍奉還。他更特別點名中國，稱這是美國「送給中國乃至多國的善舉，希望各國好好珍惜」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。