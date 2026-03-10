美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡。

由於報導受限，法新社無法對以下所有傷亡數字進行獨立核實。以下數據是根據受影響國家的政府、軍方、衛生當局及救援組織公布的資料整理而成。

● 伊朗

伊朗衛生部今天表示，已有超過1200人喪生，其中包括約200名婦女及200名12歲以下的兒童，另有超過1萬名平民受傷。

伊朗烈士和退伍軍人事務基金會（Foundation ofMartyrs and Veterans Affairs）5日表示，美以襲擊造成的死亡人數已達1230人。伊朗紅新月會（Iranian RedCrescent）先前在3月3日曾表示，有787人喪生。

總部位於美國的人權行動者新聞通訊社（HRANA）今天表示，至少已有1708人喪生，其中包括1205名平民（內含至少194名兒童）、187名軍事人員，以及316名身分未明的人員。

● 以色列

以色列急救人員和軍方報告指出，以色列境內共13人喪生。急救人員表示，自伊朗開始發射飛彈報復美以聯合打擊以來，以色列境內已有11人死亡，另有數十人受傷。

在貝特西邁希（Beit Shemesh）的一次襲擊中，造成共9人喪生，其中包括4名未成年人。以色列軍方宣布，有兩名士兵在黎巴嫩南部的戰鬥中陣亡。

● 黎巴嫩

黎巴嫩衛生部今天表示，在一週的攻擊中，共有486人喪生、1313人受傷。該部門昨天則指出，稍早公布的394人死亡名單中包括83名兒童和42名婦女。

法新社尚無法對這些數據進行詳細分析。

黎巴嫩軍方表示，已有3名士兵陣亡。真主黨（Hezbollah）則尚未公布其傷亡情況。

● 波斯灣國家

波斯灣國家當局及美軍中央司令部（CENTCOM）表示，自伊朗發動攻擊以來，鄰近國家已有23人喪生。

大多數死者為軍事或安全人員，其中包括7名美國軍人以及10名平民。

科威特軍方和衛生部表示，境內共有6人死亡，其中包括2名科威特士兵、2名邊境防衛隊人員以及2名平民，其中一名死者為11歲女孩。

阿拉伯聯合大公國國防部和杜拜媒體辦公室表示，境內共有6人死亡，其中包括4名平民，以及2名因直升機技術故障墜毀而殉職的軍事人員。

沙烏地阿拉伯民防局表示，有2名平民喪生；巴林內政部報告指出有2人死亡；阿曼海事安全中心表示，有1名水手在海中喪生；卡達內政部則報告有16人受傷，未有死亡。

美軍中央司令部證實，6名美軍在科威特喪生，另有1人在沙烏地阿拉伯陣亡。

● 伊拉克

伊拉克的親伊朗武裝分子表示，有16名成員在空襲中喪生，他們指責這些空襲是以色列與美國所為。

在伊拉克庫德斯坦自治區，當局表示，在阿比爾（Erbil）機場的無人機攻擊中，有一名機場警衛喪生，而在伊朗的攻擊中至少有兩名伊朗庫德族戰士喪生。

● 約旦

約旦軍方發言人表示，伊朗飛彈與無人機碎片掉落，導致全國各地有14人受傷。

約旦境內目前尚無死亡報告。