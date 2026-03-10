快訊

伊朗革命衛隊嗆川普 稱將決定戰爭結束時機

中央社／ 德黑蘭10日綜合外電報導

美國總統川普宣稱美伊衝突「很快」將結束後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，他們將決定中東「戰爭結束」的時機。

法新社報導，伊斯蘭革命衛隊在聲明中說：「戰爭的結束將由我們決定。」

聲明又說：「這個區域的局勢與未來走向，如今掌握在我們武裝部隊手中。美軍無法結束這場戰爭。」

伊斯蘭革命衛隊並揚言，如果美國與以色列的攻擊持續下去，德黑蘭當局將不會允許這個地區「任何一公升的石油」出口。

