油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

美國對伊朗開戰逾一周，導致全球能源命脈荷莫茲海峽實質停擺，約2000萬桶日均石油運輸受阻，國際油價隨之飆漲。市場劇烈震盪遠超預期，川普政府高層陷入恐慌，連夜盤點多種抑制油價手段。紐約時報分析，華府可用工具有限，包括釋出儲備、鬆綁運輸限制、調整出口，甚至可能重新讓俄羅斯原油回流市場等；但專家指出，在海峽真正恢復通行前，其他做法都只是邊邊角角微調，效果有限。

CNN引述知情美政府內部討論人士透露，市場反應激烈、時間長，令川普高層措手不及、陷入恐慌，上周末緊急研擬多項抑制油價對策，包括放寬「瓊斯法」（Jones Act）對國內石油運輸的限制、暫緩聯邦汽油稅、限制美國原油出口、實施價格管制，甚至干預石油期貨市場。

石油市場分析公司Commodity Context創辦人強斯頓（Rory Johnston）指出，這是市場史上最大的供應衝擊，川普政府可迅速、有效壓低油價的手段其實有限。在油輪恢復正常通行之前，無論是美伊戰爭結束或伊朗無法威脅船舶，都很難讓價格明顯回落，「其他作法都只是在邊邊角角微調而已」。

強斯頓指出，美國短期內可採取的作法是釋出戰略石油儲備。儘管效果有限，但這是西方國家實際上能做到最重要的一件事。七大工業國集團9日已表明暫不協調聯合釋儲。

美國目前約有4.15億桶戰略儲備，最大日釋出量為440萬桶，仍遠低於戰前每日經荷莫茲海峽運出的2000萬桶石油與油品。即使動用儲備，也難完全填補供應缺口；拜登政府2022年曾連續180天每日釋出約100萬桶原油，油價雖一度降溫，但當年大多數時間仍維持在每桶100美元以上。

其他抑制油價的作法爭議更大，包括暫時停徵每加侖18.4美分的聯邦汽油稅，但此舉須經國會同意，且會排擠公路經費。

至於重新限制石油出口，則可能擾亂煉油與出口體系，也會衝擊歐洲、拉丁美洲買家，並傷害美國石油業。分析直言，這是代價很高的工具，長遠看來恐弊大於利。

另一個敏感選項是放寬對俄羅斯制裁，讓滯留海上的俄國原油重新流入市場，美國財政部上周也已暫時鬆綁限制，允許印度購買更多俄油。

至於放寬環保規定、讓煉油廠生產成本較低的夏季汽油配方等作法，對抑制油價的效果則更有限。

在中東方面，沙烏地與阿聯正利用現有管線，將部分原油改經紅海外運，但只能彌補荷莫茲海峽封閉造成的一小部分缺口。隨著伊拉克、科威特表態減產，波灣產油國若持續無法出口，恐被迫關井，且即使日後海峽重開，復產也可能需時數周甚至數月。研究諮詢機構Rystad Energy警告，若海峽封閉持續數月，油價可能升至每桶135美元。