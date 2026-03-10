送中國禮物？ 川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。川普發言後，國際油價跌幅又擴大，布蘭特原油期貨盤中重挫10%。

川普在社群平台Truth Social發文說：「如果伊朗做出任何阻止石油在荷莫茲海峽流通的行為，他們將被美國施加比目前為止更猛烈20倍的打擊。」

川普說：「這是美國送給中國，以及所有大量使用荷莫茲海峽國家的禮物。希望這項舉措能獲得高度讚賞。感謝各位對此事的關注！」

川普還表示，「我們將摧毀那些極易被消滅的目標，使伊朗幾乎不可能再次以一個國家的形式重建——死亡、烈火與狂怒將降臨在他們身上——但我希望並祈禱，這一切不會發生！」

川普稍早表明伊朗戰爭「很快」就會結束，消息已經引發油價急跌。

布蘭特原油期貨今天盤中重挫10%，報每桶89.06美元；西德州原油期貨盤中跌9.09%，報86.16美元。

另一方面，伊朗官方媒體周一報導，伊朗革命衛隊表示，任何將以色列與美國大使驅逐出境的阿拉伯或歐洲國家，都將擁有完全的權力與自由通過荷莫茲海峽。

目前伊朗實際上封鎖了荷姆茲海峽，使得航運與中東能源出口停擺。這條海峽承載全球約五分之一的石油與液化天然氣（LNG）運輸量。