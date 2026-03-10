快訊

送中國禮物？ 川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。美聯社
美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。美聯社

美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。川普發言後，國際油價跌幅又擴大，布蘭特原油期貨盤中重挫10%。

川普在社群平台Truth Social發文說：「如果伊朗做出任何阻止石油在荷莫茲海峽流通的行為，他們將被美國施加比目前為止更猛烈20倍的打擊。」

川普說：「這是美國送給中國，以及所有大量使用荷莫茲海峽國家的禮物。希望這項舉措能獲得高度讚賞。感謝各位對此事的關注！」

川普還表示，「我們將摧毀那些極易被消滅的目標，使伊朗幾乎不可能再次以一個國家的形式重建——死亡、烈火與狂怒將降臨在他們身上——但我希望並祈禱，這一切不會發生！」

川普稍早表明伊朗戰爭「很快」就會結束，消息已經引發油價急跌。

布蘭特原油期貨今天盤中重挫10%，報每桶89.06美元；西德州原油期貨盤中跌9.09%，報86.16美元。

另一方面，伊朗官方媒體周一報導，伊朗革命衛隊表示，任何將以色列與美國大使驅逐出境的阿拉伯或歐洲國家，都將擁有完全的權力與自由通過荷莫茲海峽。

目前伊朗實際上封鎖了荷姆茲海峽，使得航運與中東能源出口停擺。這條海峽承載全球約五分之一的石油與液化天然氣（LNG）運輸量。

相關新聞

送中國禮物？ 川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。川普發言後，國際油價跌幅又擴大，布蘭特原油期貨盤中重挫10%。

伊朗戰爭如何結束？華郵專欄：以色列內部現疑慮 提停火「下台階」

華盛頓郵報專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）9日發表文章指出，以色列內部有少數資深官員開始對不斷升級且看不到盡頭的對伊朗攻擊行動表達擔憂，並提出可能的「下台階」，希望在這場戰爭對中東地區與全球經濟造成更大損害之前停止。

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

美國總統川普於美東時間9日警告，若伊朗阻斷油輪通行荷莫茲海峽，美軍將以猛烈20倍的攻勢加倍奉還。他更特別點名中國，稱這是美國「送給中國乃至多國的善舉，希望各國好好珍惜」。

美以伊開戰 33歲伊朗泰拳教練辭職回國：死也要和家人死在一起

伊朗持續遭到美軍和以軍攻擊。近日，一名從伊朗德黑蘭到中國大陸湖南擔任泰拳教練的伊朗男子，決定辭掉工作回到家鄉陪伴親人。

伊朗革命衛隊嗆「我方決定戰爭何時結束」驅逐美以大使可通荷莫茲海峽

路透轉述伊朗國家媒體報導，伊朗革命衛隊表示，任何將以色列與美國大使驅逐出境的阿拉伯或歐洲國家，都將獲得「完全的權限與自由」，可通行荷莫茲海峽。

伊朗：任何國家驅逐美以大使 就能通過荷莫茲海峽

央視新聞10日上午報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，任何阿拉伯或歐洲國家，只要驅逐以色列和美國大使，即可「完全自由、合法地通過荷莫茲海峽」。

