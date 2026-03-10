川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

美國總統川普於美東時間9日警告，若伊朗阻斷油輪通行荷莫茲海峽，美軍將以猛烈20倍的攻勢加倍奉還。他更特別點名中國，稱這是美國「送給中國乃至多國的善舉，希望各國好好珍惜」。

川普在真實社群寫道：「若伊朗做出任何阻斷荷莫茲海峽石油流通的行動，美國將採取比現在猛烈20倍的攻勢加倍奉還。」他還說，屆時，美國「將摧毀那些輕而易舉就能消滅的目標，讓伊朗幾乎不可能再重建作為一個國家，死亡、火焰與怒火將降臨伊朗」。

川普話鋒一轉說：「但我希望，也祈禱，這一切不會發生！」

川普接著點名中國大陸稱：「這是美國送給中國，以及所有高度仰賴荷莫茲海峽的國家的一份禮物。希望各國都能好好珍惜這番善意之舉。」