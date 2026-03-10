伊朗革命衛隊嗆「我方決定戰爭何時結束」驅逐美以大使可通荷莫茲海峽

路透轉述伊朗國家媒體報導，伊朗革命衛隊表示，任何將以色列與美國大使驅逐出境的阿拉伯或歐洲國家，都將獲得「完全的權限與自由」，可通行荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽是重要戰略水道，承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸。然而在當前中東危機下，經由海峽的航運與能源出口幾乎停滯。數百艘船隻目前仍停泊在海峽兩側，石油與航運市場正密切觀察是否出現航行恢復、船隻重新穿越這條狹窄通道的跡象。

此外，美國總統川普稍早舉行記者會，預測中東戰爭可能很快結束。不過伊朗革命衛隊發言人表示，革命衛隊將「決定這場戰爭的結束」，並警告若美國與以色列的攻擊持續，將不會允許該地區「一公升石油」被出口。

法新社報導，革命衛隊進一步指出：「區域局勢的變化與未來走向，如今掌握在我方武裝力量手中；這場戰爭不會由美軍來結束。」