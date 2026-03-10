聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗革命衛隊嗆「我方決定戰爭何時結束」驅逐美以大使可通荷莫茲海峽
路透轉述伊朗國家媒體報導，伊朗革命衛隊表示，任何將以色列與美國大使驅逐出境的阿拉伯或歐洲國家，都將獲得「完全的權限與自由」，可通行荷莫茲海峽。
荷莫茲海峽是重要戰略水道，承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸。然而在當前中東危機下，經由海峽的航運與能源出口幾乎停滯。數百艘船隻目前仍停泊在海峽兩側，石油與航運市場正密切觀察是否出現航行恢復、船隻重新穿越這條狹窄通道的跡象。
此外，美國總統川普稍早舉行記者會，預測中東戰爭可能很快結束。不過伊朗革命衛隊發言人表示，革命衛隊將「決定這場戰爭的結束」，並警告若美國與以色列的攻擊持續，將不會允許該地區「一公升石油」被出口。
法新社報導，革命衛隊進一步指出：「區域局勢的變化與未來走向，如今掌握在我方武裝力量手中；這場戰爭不會由美軍來結束。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。