美以伊開戰 33歲伊朗泰拳教練辭職回國：死也要和家人死在一起

伊朗持續遭到美軍和以軍攻擊。近日，一名從伊朗德黑蘭到中國大陸湖南擔任泰拳教練的伊朗男子，決定辭掉工作回到家鄉陪伴親人。

《瀟湘晨報》8日報導，今年33歲的賽義德打得一手好泰拳。2024年起中東局勢持續動盪，賽義德在家鄉不好找工作，於是他來到湖南在一家運動館擔任教練。

運動館的負責人表示，除了打比賽，賽義德還負責運動館內的少兒培訓，他不僅是孩子們喜歡的老師，家長也認為他很負責任。賽義德生活十分節儉，每月只給自己留了三四百元（人民幣，下同）的生活費，其餘全部寄回家裡。

報導指，賽義德的父母和弟弟妹妹在德黑蘭生活，2月28日戰爭爆發後，賽義德很快聯繫上了家裡，他家附近遭到了轟炸，好在家人沒有受傷。

次日賽義德便提出了辭職，「他一直和我說對不起，但因為戰爭爆發了，他必須回家陪伴家人，就是死也和家人要死一起。」運動館的負責人欣賞賽義德的勇氣，還為他購買了回國的機票。

報導指，賽義德表示，如果戰爭結束，家人相安無事，一定會再回中國。

文章授權轉載自《香港01》