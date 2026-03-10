荷莫茲海峽危機再升溫！伊朗擬在波斯灣收安全費 鎖定1類油輪商船

一名了解伊朗領導層戰略的人士向CNN透露，德黑蘭打算對通行波斯灣的美國盟國油輪和商業船舶徵收「安全費」（security duties）。

這名消息人士稱，即使美國總統川普堅稱荷莫茲海峽仍然開放，這條航道實質上是封鎖的。

荷莫茲海峽是波斯灣的唯一出海口，入口與出口寬約50公里（31英里），最狹窄處僅33公里，連接波斯灣與阿拉伯海。這是世上最重要的航運路線之一，全球約20%石油與天然氣經由荷莫茲海峽。

「全球油價的控制權握在我們手中」，這名消息人士說，「美國將不得不長時間等待我們採取行動來左右價格。能源價格已變得不穩定，我們會繼續戰鬥，直到川普宣布失敗為止。」