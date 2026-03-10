快訊

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

荷莫茲海峽危機再升溫！伊朗擬在波斯灣收安全費 鎖定1類油輪商船

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍航空母艦林肯號2019年11月通行荷莫茲海峽。美聯社
美軍航空母艦林肯號2019年11月通行荷莫茲海峽。美聯社

一名了解伊朗領導層戰略的人士向CNN透露，德黑蘭打算對通行波斯灣的美國盟國油輪和商業船舶徵收「安全費」（security duties）。

這名消息人士稱，即使美國總統川普堅稱荷莫茲海峽仍然開放，這條航道實質上是封鎖的。

荷莫茲海峽是波斯灣的唯一出海口，入口與出口寬約50公里（31英里），最狹窄處僅33公里，連接波斯灣與阿拉伯海。這是世上最重要的航運路線之一，全球約20%石油與天然氣經由荷莫茲海峽。

「全球油價的控制權握在我們手中」，這名消息人士說，「美國將不得不長時間等待我們採取行動來左右價格。能源價格已變得不穩定，我們會繼續戰鬥，直到川普宣布失敗為止。」

美以伊開戰 33歲伊朗泰拳教練辭職回國：死也要和家人死在一起

伊朗持續遭到美軍和以軍攻擊。近日，一名從伊朗德黑蘭到中國大陸湖南擔任泰拳教練的伊朗男子，決定辭掉工作回到家鄉陪伴親人。

川普伊朗戰爭成本曝！2天燒逾1800億元 掉3架F-15加7美軍陣亡

華盛頓郵報報導，美軍2月28日起展開代號「史詩怒火」行動攻打伊朗，頭兩天便耗費總額達56億美元彈藥（約台幣1804億元），引發國會議員關切美軍正快速消耗最先進、稀少的武器庫存。川普政府官員9日向國會送交這筆估算，預計本周將提出追加國防預算案，規模可能達到數百億美元。

美軍疑誤炸伊朗小學 川普：多國用戰斧飛彈 伊朗也有

美國和以色列日前向伊朗發動空襲，傳有一所女子小學疑似遭到美軍的戰斧（Tomahawk）巡航飛彈炸毀，造成逾百名師生死亡，美國總統川普9日指伊朗也擁有戰斧飛彈，暗示有可能是伊朗所為，並稱整起事件還在調查當中。

對伊朗戰況說法反覆！川普稱戰爭可能很快結束 仍揚言「進一步行動」

美國總統川普9日召開記者會表示，美國在對伊朗的戰爭中已取得「重大進展」，並暗示軍事行動可能「差不多已經完成」。

否認美伊衝突本周結束 川普：很快會畫下句點

美伊衝突9日進入第10天，美國總統川普否認戰爭會在本周畫下句點，但認為很快就會結束，稱伊朗已經失去戰力；川普9日也為發動軍事行動辯護，稱如果美軍不採取行動，伊朗在一周內就會攻擊美國，指伊朗百分之百準備好了。

澳洲派偵察機護僑民 提供阿聯飛彈抵禦伊朗報復

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲將向波斯灣部署一架遠程軍事偵察機，以保護平民

