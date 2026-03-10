專家：中東戰爭顯示中俄武器失靈 且非可靠夥伴

中東戰事延燒，法國南海戰略研究員布蘭丁接受中央社電訪表示，中國不可能藉機攻台。他分析，從近日的戰事可看見，中國與俄國武器系統不可信賴，且並非會挺身而出的可靠夥伴，眼中只有「客戶」，沒有「盟友」。

中東戰事進入第二週。韓國海洋戰略研究所（Kims）法國籍副研究員布蘭丁（Benjamin Blandin）追蹤衛星資訊與數據，整理出目前被美以擊沈的30多艘伊朗船艦及確切的時間軸與地點，發現全都是在軍港停泊的狀態中遭到襲擊。

專攻南海「反介入／區域拒止」（anti-access/areadenial，A2/AD）、混合作戰與灰色地帶策略的的布蘭丁8日接受中央社電訪指出，美國航空母艦等海軍力量目前都投入中東戰事，火箭彈藥快速消耗。「假若明天美中開戰，鑑於美國近來一連串的軍事行動，它恐怕會陷入困境，只有足夠的資源應對幾週的高強度衝突。」

不過他認為，中國「不可能」利用機會，趁美伊開打之際攻台。原因在於，依中國兩棲作戰能力，其軍力須為現在的3倍，才有可能登陸台灣。因此推算，中國若要入侵，時間點不會在2032年或2035年之前。

他強調，「造艦是一件事，招募、訓練和留住精良船員則是另一件事。目前中國大量造艦，但沒有一艘具備完整的軍事能力和作戰經驗，一艘也沒有。」

伊朗已封鎖荷莫茲海峽（Hormuz Strait）以報復美以空襲，並揚言只有中國船艦被允許通過。然中國目前仍作壁上觀，保持中立不願插手。

布蘭丁說：「中國船艦在哪？在中國人民解放軍海軍發展和現代化25年後，即使他們在吉布地（Djibouti）設有基地、參與葉門沿岸的反海盜行動，且剛與伊朗、俄國、巴基斯坦海軍聯手軍演，如今卻完全不見蹤影，就連中國油輪進出波灣都沒有護航。」

當被問及中國為何不支援盟友時，他指出，「中國沒有盟友，沒有朋友、夥伴，有的只是買賣的『客戶』。俄羅斯也拋棄了伊朗，彷彿從來不曾是夥伴一樣；然而若沒有伊朗，俄羅斯對烏克蘭的攻勢恐早就失去動力。」

「現在大家都可看見，中國與俄國武器系統是多麼的不可信賴。中國雷達在委內瑞拉和伊朗都嚴重的失靈；俄羅斯防空系統也完全失效。看來，每當需要它們時，中俄都是不可靠的夥伴，永遠不會挺身而出。」

1970年代以來，越南高度依賴俄國軍備，除價格較低外，也來自越戰後越南對中國的敵對態度。布蘭丁分析，「儘管越南經濟高速成長，但仍為開發中國家，無法負擔太高比例昂貴且精密的軍備，採購過多西方裝備在政治上也十分敏感。」

他表示，與西方進行軍事合作固然重要，但目前越南還無法完全從蘇聯武器裝備過渡到西方系統。然而，自俄烏戰爭以來，越南已開始與保加利亞和羅馬尼亞這兩個歐盟和北約成員國合作，這兩國至今仍在生產和使用前蘇聯裝備。在無人機、監控等技術上，越南也與以色列合作。這些都是明智的軍事戰略。

這位專家指出，越南海上戰略與伊朗相似，都利用海上力量和島嶼防禦，以擴大戰略安全範圍並保護大陸。但從伊朗可看到，在戰時遭遇大規模空襲或特殊軍事行動時，其作用恐會大打折扣，這對越南來說是值得吸取的教訓。

布蘭丁認為，這場戰爭不會大幅改動東南亞國家的既有立場。新加坡、菲律賓和泰國仍是美國在東協的主要盟友。「戰爭不會增進馬來西亞、印尼對美國的好感，但也不會動搖其存在，或減少合作。在美中兩強權間平衡，仍是大多東南亞國家的策略。」

對於戰事發展，他表示，伊朗可能正等待美軍發動陸地攻擊或將船隻開進波灣，以發動大規模無人機和飛彈襲擊，擊沉美國重要海軍資產，或把自己塑造成西方新殖民主義的「受害者」。

布蘭丁觀察，美伊兩方的「勝利門檻」天差地別。美國總統川普需要全面勝利，包括參與下一任掌權者遴選；然對伊朗而言，只要傷害美國士兵、打擊軍艦就是勝利。