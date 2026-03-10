快訊

否認美伊衝突本周結束 川普：很快會畫下句點

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普9日抵達佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，準備出席記者會。美聯社

美伊衝突9日進入第10天，美國總統川普否認戰爭會在本周畫下句點，但認為很快就會結束，稱伊朗已經失去戰力；川普9日也為發動軍事行動辯護，稱如果美軍不採取行動，伊朗在一周內就會攻擊美國，指伊朗百分之百準備好了。

針對美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），川普9日下午在佛州舉行記者會，川普稱美軍過去9天以來，向伊朗發動世界前所未見、最強大和最複雜的軍事攻擊。

川普說，美軍至今已經攻擊逾5000個目標，其中有部分是重大目標，而美軍也把部分，包括能源發電等最重要的目標保留到之後的攻擊行動，稱如果美軍對這些目標發動攻擊，伊朗將花費很多年才能重建；川普表示，除非有必要，美軍才會採取行動。

川普指出，伊朗的海軍幾乎遭到殲滅，有51艘軍艦遭到擊沉；川普說，美軍持續鎖定伊朗的飛彈和無人機，聲稱伊朗的飛彈能力已經降至10%以下；川普並指出，伊朗的飛彈發射器和無人機發射器遭到重大打擊，分別減弱90％和83%。

川普說，美軍行動的進度已經大幅超前，並表示，美國希望伊朗能夠讓願意和平共處的總統或領導人執政。

川普9日也為美國的軍事行動辯護，稱伊朗在核談判中，就算美國願意免費供應核燃料，伊朗仍舊不願讓步，指伊朗顯然希望建造核武器。

川普9日向共和黨員發表談話時也提到說，假如美國沒有發動午夜之鎚的轟炸行動，伊朗當初在2周內就會取得核武，以色列也會被毀滅；川普並表示，美國沒有選擇，必須向伊朗採取軍事行動，否則伊朗一周內就會攻擊美國，「百分之百，他們準備好了」。

川普9日強調美國對伊朗的軍事行動只是短期的，被媒體問及否認為本周就會畫下句點，川普否決這個說法，但表示很快就會結束，川普稱伊朗已經失去一切，包括他們的領導人；盡管伊朗日前宣布選出新任最高領袖，由已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班，但川普認為說，很多人根本沒聽過這個人。

