快訊

停戰？ 伊朗副外長說話了：除非美方做到這件事

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
伊朗外交部副部長長阿巴迪（Kazem Gharib Abadi）。路透
伊朗外交部副部長長阿巴迪（Kazem Gharib Abadi）。路透

伊朗外交部副部長長阿巴迪（Kazem Gharib Abadi）在伊朗國家電視台表示，只有在確信未來不會再遭受攻擊的情況下，伊朗才會結束戰爭。

他在伊朗國家電視台表示：「只有在我們確信這種事情不會再次發生的條件下，我們才會結束戰爭。」

這位副外長指出，如果提出停火方案，只有在伊朗「確信類似事件不會重演」時，停火才會生效。

稍早，美國總統川普表示，美國對伊朗的軍事行動已取得「重大進展」，戰事將「很快」結束，但同時強調軍事行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。這一番話緩和了金融市場的動盪情勢。

延伸閱讀

對伊朗戰況說法反覆！川普稱戰爭可能很快結束 仍揚言「進一步行動」

川普稱伊朗戰爭「很快」結束！他預測油價走低

川普：摧毀伊朗核威脅 油價會跌 何時結束戰爭將與以國共同決定

哈米尼次子接班 伊朗強硬派掌權拒停火 川：他撐不了多久

相關新聞

美以伊開戰 33歲伊朗泰拳教練辭職回國：死也要和家人死在一起

伊朗持續遭到美軍和以軍攻擊。近日，一名從伊朗德黑蘭到中國大陸湖南擔任泰拳教練的伊朗男子，決定辭掉工作回到家鄉陪伴親人。

川普伊朗戰爭成本曝！2天燒逾1800億元 掉3架F-15加7美軍陣亡

華盛頓郵報報導，美軍2月28日起展開代號「史詩怒火」行動攻打伊朗，頭兩天便耗費總額達56億美元彈藥（約台幣1804億元），引發國會議員關切美軍正快速消耗最先進、稀少的武器庫存。川普政府官員9日向國會送交這筆估算，預計本周將提出追加國防預算案，規模可能達到數百億美元。

美軍疑誤炸伊朗小學 川普：多國用戰斧飛彈 伊朗也有

美國和以色列日前向伊朗發動空襲，傳有一所女子小學疑似遭到美軍的戰斧（Tomahawk）巡航飛彈炸毀，造成逾百名師生死亡，美國總統川普9日指伊朗也擁有戰斧飛彈，暗示有可能是伊朗所為，並稱整起事件還在調查當中。

對伊朗戰況說法反覆！川普稱戰爭可能很快結束 仍揚言「進一步行動」

美國總統川普9日召開記者會表示，美國在對伊朗的戰爭中已取得「重大進展」，並暗示軍事行動可能「差不多已經完成」。

否認美伊衝突本周結束 川普：很快會畫下句點

美伊衝突9日進入第10天，美國總統川普否認戰爭會在本周畫下句點，但認為很快就會結束，稱伊朗已經失去戰力；川普9日也為發動軍事行動辯護，稱如果美軍不採取行動，伊朗在一周內就會攻擊美國，指伊朗百分之百準備好了。

澳洲派偵察機護僑民 提供阿聯飛彈抵禦伊朗報復

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲將向波斯灣部署一架遠程軍事偵察機，以保護平民

