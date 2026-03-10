聽新聞
0:00 / 0:00
停戰？ 伊朗副外長說話了：除非美方做到這件事
伊朗外交部副部長長阿巴迪（Kazem Gharib Abadi）在伊朗國家電視台表示，只有在確信未來不會再遭受攻擊的情況下，伊朗才會結束戰爭。
他在伊朗國家電視台表示：「只有在我們確信這種事情不會再次發生的條件下，我們才會結束戰爭。」
這位副外長指出，如果提出停火方案，只有在伊朗「確信類似事件不會重演」時，停火才會生效。
稍早，美國總統川普表示，美國對伊朗的軍事行動已取得「重大進展」，戰事將「很快」結束，但同時強調軍事行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。這一番話緩和了金融市場的動盪情勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。