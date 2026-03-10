停戰？ 伊朗副外長說話了：除非美方做到這件事

伊朗外交部副部長長阿巴迪（Kazem Gharib Abadi）在伊朗國家電視台表示，只有在確信未來不會再遭受攻擊的情況下，伊朗才會結束戰爭。

他在伊朗國家電視台表示：「只有在我們確信這種事情不會再次發生的條件下，我們才會結束戰爭。」

這位副外長指出，如果提出停火方案，只有在伊朗「確信類似事件不會重演」時，停火才會生效。

稍早，美國總統川普表示，美國對伊朗的軍事行動已取得「重大進展」，戰事將「很快」結束，但同時強調軍事行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。這一番話緩和了金融市場的動盪情勢。