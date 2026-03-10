快訊

澳洲派偵察機護僑民 提供阿聯飛彈抵禦伊朗報復

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲將向波斯灣部署一架遠程軍事偵察機，以保護平民。

法新社報導，艾班尼斯在記者會上表示，將派遣一架E-7A「楔尾鷹」（Wedgetail）預警機及支援的國防人員，初步為期4週，以協助「保護並確保波斯灣上空的領空安全」。

艾班尼斯表示，澳洲還計劃「應要求」，向阿拉伯聯合大公國提供先進的中程空對空飛彈。

他說，阿聯境內估計有2.4萬名澳洲人，而在美國與以色列發動攻擊後，阿聯已擊落1500多枚來自伊朗報復行動的火箭和無人機。

艾班尼斯表示，他在與阿聯總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）討論後，決定向波斯灣派遣這架先進的雷達偵查機。

艾班尼斯說：「我領導的政府，首要任務始終都是確保澳洲人民的安全。協助澳洲人，也意味著協助阿聯及其他波斯灣國家抵禦這些無端攻擊。」

澳洲政府表示，中東各地約有11.5萬名澳洲公民，其中約有2600人已經返回澳洲。

艾班尼斯說：「仍存在重大挑戰，目前正持續進行後續工作，以協助那些仍尋求離開的人員。」

以色列 伊朗

相關新聞

美以伊開戰 33歲伊朗泰拳教練辭職回國：死也要和家人死在一起

伊朗持續遭到美軍和以軍攻擊。近日，一名從伊朗德黑蘭到中國大陸湖南擔任泰拳教練的伊朗男子，決定辭掉工作回到家鄉陪伴親人。

川普伊朗戰爭成本曝！2天燒逾1800億元 掉3架F-15加7美軍陣亡

華盛頓郵報報導，美軍2月28日起展開代號「史詩怒火」行動攻打伊朗，頭兩天便耗費總額達56億美元彈藥（約台幣1804億元），引發國會議員關切美軍正快速消耗最先進、稀少的武器庫存。川普政府官員9日向國會送交這筆估算，預計本周將提出追加國防預算案，規模可能達到數百億美元。

美軍疑誤炸伊朗小學 川普：多國用戰斧飛彈 伊朗也有

美國和以色列日前向伊朗發動空襲，傳有一所女子小學疑似遭到美軍的戰斧（Tomahawk）巡航飛彈炸毀，造成逾百名師生死亡，美國總統川普9日指伊朗也擁有戰斧飛彈，暗示有可能是伊朗所為，並稱整起事件還在調查當中。

對伊朗戰況說法反覆！川普稱戰爭可能很快結束 仍揚言「進一步行動」

美國總統川普9日召開記者會表示，美國在對伊朗的戰爭中已取得「重大進展」，並暗示軍事行動可能「差不多已經完成」。

否認美伊衝突本周結束 川普：很快會畫下句點

美伊衝突9日進入第10天，美國總統川普否認戰爭會在本周畫下句點，但認為很快就會結束，稱伊朗已經失去戰力；川普9日也為發動軍事行動辯護，稱如果美軍不採取行動，伊朗在一周內就會攻擊美國，指伊朗百分之百準備好了。

送中國禮物？川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。川普發言後，國際油價跌幅又擴大，布蘭特原油期貨盤中重挫10%。

