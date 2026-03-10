澳洲派偵察機護僑民 提供阿聯飛彈抵禦伊朗報復

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲將向波斯灣部署一架遠程軍事偵察機，以保護平民。

法新社報導，艾班尼斯在記者會上表示，將派遣一架E-7A「楔尾鷹」（Wedgetail）預警機及支援的國防人員，初步為期4週，以協助「保護並確保波斯灣上空的領空安全」。

艾班尼斯表示，澳洲還計劃「應要求」，向阿拉伯聯合大公國提供先進的中程空對空飛彈。

他說，阿聯境內估計有2.4萬名澳洲人，而在美國與以色列發動攻擊後，阿聯已擊落1500多枚來自伊朗報復行動的火箭和無人機。

艾班尼斯表示，他在與阿聯總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）討論後，決定向波斯灣派遣這架先進的雷達偵查機。

艾班尼斯說：「我領導的政府，首要任務始終都是確保澳洲人民的安全。協助澳洲人，也意味著協助阿聯及其他波斯灣國家抵禦這些無端攻擊。」

澳洲政府表示，中東各地約有11.5萬名澳洲公民，其中約有2600人已經返回澳洲。

艾班尼斯說：「仍存在重大挑戰，目前正持續進行後續工作，以協助那些仍尋求離開的人員。」