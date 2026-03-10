快訊

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

史上第一的女學霸就讀「歷史系」 現今許多經典譯本都來自她

川普伊朗戰爭成本曝！2天燒逾1800億元 掉3架F-15加7美軍陣亡

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日在佛州發表談話。美聯社
華盛頓郵報報導，美軍2月28日起展開代號「史詩怒火」行動攻打伊朗，頭兩天便耗費總額達56億美元彈藥（約台幣1804億元），引發國會議員關切美軍正快速消耗最先進、稀少的武器庫存。川普政府官員9日向國會送交這筆估算，預計本周將提出追加國防預算案，規模可能達到數百億美元。

另據官方公布資訊，目前美軍在伊朗戰爭中已耗損3架F-15戰機，專家估計每架造價約1億美元，推估總額約3億美元（約96.6億台幣）；且已有共7名美軍士兵陣亡。

面對外界關注武器庫存，五角大廈強調，美軍仍具備執行總統交付任務所需資源。美國防長赫塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩則表示，隨著美以部隊掌握伊朗上空制空權並向內陸推進，作戰將逐步減少使用昂貴的精準彈藥，轉向庫存較充足的雷射導引炸彈。

官員指，56億美元彈藥耗損顯示，在美軍改變戰術之前，對伊朗的空襲成本其實相當高。

華府智庫戰略暨國際研究中心專家坎西恩（Mark Cancian）表示，轉向使用這些成本較低的短程彈藥後，每次打擊的價格將大幅下降，某些情況可從每發動輒數百萬美元，降至不到10萬美元。

隨著武器庫存快速消耗，美軍正從印太等地調動防空資產支援中東。官員指出，五角大廈已將部署南韓的部分終端高空防衛系統（THAAD）裝備調往中東，並調撥愛國者攔截彈強化防禦，但強調這屬預防部署，並非中東已出現武器短缺。

國會議員長期憂心，若美中爆發衝突，五角大廈有限的高階武器庫存恐成掣肘。

坎西恩說：「你發射越多終端高空防衛系統和愛國者，印太地區與烏克蘭承擔的風險就越高。」

華郵報導提到，分析人士指出，伊朗反擊的精密程度出乎預期，甚至一度能鎖定並壓制美以防空系統的雷達與指揮控制設施。另有消息指出，俄羅斯正向伊朗提供情報，協助提升攻擊美軍的準確度，以彌補戰場損失。

以色列 伊朗

相關新聞

美以伊開戰 33歲伊朗泰拳教練辭職回國：死也要和家人死在一起

伊朗持續遭到美軍和以軍攻擊。近日，一名從伊朗德黑蘭到中國大陸湖南擔任泰拳教練的伊朗男子，決定辭掉工作回到家鄉陪伴親人。

美軍疑誤炸伊朗小學 川普：多國用戰斧飛彈 伊朗也有

美國和以色列日前向伊朗發動空襲，傳有一所女子小學疑似遭到美軍的戰斧（Tomahawk）巡航飛彈炸毀，造成逾百名師生死亡，美國總統川普9日指伊朗也擁有戰斧飛彈，暗示有可能是伊朗所為，並稱整起事件還在調查當中。

對伊朗戰況說法反覆！川普稱戰爭可能很快結束 仍揚言「進一步行動」

美國總統川普9日召開記者會表示，美國在對伊朗的戰爭中已取得「重大進展」，並暗示軍事行動可能「差不多已經完成」。

否認美伊衝突本周結束 川普：很快會畫下句點

美伊衝突9日進入第10天，美國總統川普否認戰爭會在本周畫下句點，但認為很快就會結束，稱伊朗已經失去戰力；川普9日也為發動軍事行動辯護，稱如果美軍不採取行動，伊朗在一周內就會攻擊美國，指伊朗百分之百準備好了。

澳洲派偵察機護僑民 提供阿聯飛彈抵禦伊朗報復

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲將向波斯灣部署一架遠程軍事偵察機，以保護平民

