美軍疑誤炸伊朗小學 川普：多國用戰斧飛彈 伊朗也有

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美以空襲首日，伊朗一所女子小學遭攻擊造成逾165人死亡，民眾在現場救援。(路透)
美國和以色列日前向伊朗發動空襲，傳有一所女子小學疑似遭到美軍的戰斧（Tomahawk）巡航飛彈炸毀，造成逾百名師生死亡，美國總統川普9日指伊朗也擁有戰斧飛彈，暗示有可能是伊朗所為，並稱整起事件還在調查當中。

美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗，根據美聯社報導，位於伊朗南部、德黑蘭東南方約680哩處米納布（Minab）的Shajareh Tayyebeh女子小學在2月28日上午遭到多枚炸彈襲擊，校園幾乎被夷為平地，造成至少165人喪命，其中多數為女童，許多衛星照片與專家分析，以及公開訊息，均把這場悲劇的罪魁禍首指向美軍。

根據法新社報導，針對「紐約時報」（New York Times）調查指出美軍最可能是肇事方後，川普日前對記者表示，他認為是伊朗所為，指伊朗的武器非常不精準。

川普9日針對美軍在伊朗的軍事行動舉行記者會，被媒體問及美軍是否會對誤炸負責，川普表示，戰斧飛彈是最強大的武器之一，同時也被販售給其他國家，並稱伊朗也擁有戰斧飛彈；川普表示，戰斧飛彈被很多國家使用。

川普沒有回應美國是否該負責，只說事件還在被調查當中。

對伊朗戰況說法反覆！川普稱戰爭可能很快結束 仍揚言「進一步行動」

【專家之眼】美攻伊朗是外交戰略錯亂 或另有所圖？

伊朗總統致歉鄰國收回、拒投降 川普：炸到沒人能和解

小學遭致命轟炸致百死 川普駁美軍肇事：伊朗亂打

美以伊開戰 33歲伊朗泰拳教練辭職回國：死也要和家人死在一起

伊朗持續遭到美軍和以軍攻擊。近日，一名從伊朗德黑蘭到中國大陸湖南擔任泰拳教練的伊朗男子，決定辭掉工作回到家鄉陪伴親人。

川普伊朗戰爭成本曝！2天燒逾1800億元 掉3架F-15加7美軍陣亡

華盛頓郵報報導，美軍2月28日起展開代號「史詩怒火」行動攻打伊朗，頭兩天便耗費總額達56億美元彈藥（約台幣1804億元），引發國會議員關切美軍正快速消耗最先進、稀少的武器庫存。川普政府官員9日向國會送交這筆估算，預計本周將提出追加國防預算案，規模可能達到數百億美元。

對伊朗戰況說法反覆！川普稱戰爭可能很快結束 仍揚言「進一步行動」

美國總統川普9日召開記者會表示，美國在對伊朗的戰爭中已取得「重大進展」，並暗示軍事行動可能「差不多已經完成」。

否認美伊衝突本周結束 川普：很快會畫下句點

美伊衝突9日進入第10天，美國總統川普否認戰爭會在本周畫下句點，但認為很快就會結束，稱伊朗已經失去戰力；川普9日也為發動軍事行動辯護，稱如果美軍不採取行動，伊朗在一周內就會攻擊美國，指伊朗百分之百準備好了。

送中國禮物？川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。川普發言後，國際油價跌幅又擴大，布蘭特原油期貨盤中重挫10%。

