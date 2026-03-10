美軍疑誤炸伊朗小學 川普：多國用戰斧飛彈 伊朗也有

美國和以色列日前向伊朗發動空襲，傳有一所女子小學疑似遭到美軍的戰斧（Tomahawk）巡航飛彈炸毀，造成逾百名師生死亡，美國總統川普9日指伊朗也擁有戰斧飛彈，暗示有可能是伊朗所為，並稱整起事件還在調查當中。

美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗，根據美聯社報導，位於伊朗南部、德黑蘭東南方約680哩處米納布（Minab）的Shajareh Tayyebeh女子小學在2月28日上午遭到多枚炸彈襲擊，校園幾乎被夷為平地，造成至少165人喪命，其中多數為女童，許多衛星照片與專家分析，以及公開訊息，均把這場悲劇的罪魁禍首指向美軍。

根據法新社報導，針對「紐約時報」（New York Times）調查指出美軍最可能是肇事方後，川普日前對記者表示，他認為是伊朗所為，指伊朗的武器非常不精準。

川普9日針對美軍在伊朗的軍事行動舉行記者會，被媒體問及美軍是否會對誤炸負責，川普表示，戰斧飛彈是最強大的武器之一，同時也被販售給其他國家，並稱伊朗也擁有戰斧飛彈；川普表示，戰斧飛彈被很多國家使用。

川普沒有回應美國是否該負責，只說事件還在被調查當中。