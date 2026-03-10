川普：伊朗海軍戰力幾乎被摧毀 飛彈能力剩10%

中東衝突邁入第10天，川普今天回應是否認為戰爭會在本週結束時表示：「不會，但很快。」他指出，伊朗大部分海軍力量已被擊沉，飛彈能力只剩約10%。他也提到稍早與俄羅斯總統普丁通話，指普丁「想要幫忙」。

美國總統川普下午在佛州召開記者會，談到中東衝突時表示，過去9天，美國與以色列已實施「世界上所見過最強大、最複雜的軍事打擊行動」，在軍事目標方面取得重大進展。有些人甚至會說，這些目標幾乎已經達成。

川普並指出，美方持續鎖定伊朗的無人機與飛彈戰力，伊朗無人機數量已大幅下降。目前美方已掌握伊朗所有無人機製造地點，並逐一加以打擊。

他說，伊朗飛彈能力現在只剩約10%，甚至可能更少。美軍同時也在打擊伊朗製造與運送飛彈的地點。迄今美軍就已攻擊超過5000個目標，其中一些非常重要，美軍也刻意把幾個最關鍵的目標留到後面，視需要再處理。

川普指出，後續可能鎖定的目標還包括電力設施。雖然美國在伊朗已取得多次勝利，美軍「還會繼續推進」。

談到今天與普丁（Vladimir Putin）的通話內容，川普說，兩人談到烏克蘭問題，俄烏衝突似乎永遠沒有結束的一天。普丁與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間存有巨大敵意，兩人似乎無法達成一致立場。

川普也說，兩人也談到中東議題，普丁「希望能提供幫助」。他告訴普丁，如果能協助讓烏克蘭戰爭結束，那才是真正的幫忙。