快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

聽新聞
0:00 / 0:00

川普接受CBS訪問 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

中央社／ 邁阿密9日綜合外電報導
總統川普接受哥倫比亞廣播公司訪問時透露，美國與以色列對伊朗的戰爭可能很快結束，並稱軍事行動進展比原定計畫超前。（路透）
總統川普接受哥倫比亞廣播公司訪問時透露，美國與以色列對伊朗的戰爭可能很快結束，並稱軍事行動進展比原定計畫超前。（路透）

隨著中東衝突邁入第10天，美國總統川普今天接受哥倫比亞廣播公司訪問時透露，美國與以色列伊朗的戰爭可能很快結束，並稱軍事行動進展比原定計畫超前。

法新社報導，川普今天接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）電話訪問時表示：「我認為這場戰爭打的非常徹底，差不多（結束）。」

川普在訪談中重申日前對戰場損害評估的說法：「他們（伊朗）已經沒有海軍、沒有通訊能力，也沒有空軍了。」

川普告訴CBS，美軍目前的進度，已遠遠領先他最初設定為期4到5週的戰爭時間表。

川普將於今天傍晚在佛州舉行記者會，稍後將返回華府。

自中東戰火點燃以來，外界高度關注美方的軍事部署與外交策略，這場記者會預計將針對中東衝突及區域局勢等關鍵議題做出說明。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普：摧毀伊朗核威脅 油價會跌 何時結束戰爭將與以國共同決定

哈米尼次子接班 伊朗強硬派掌權拒停火 川：他撐不了多久

美伊開戰第10天何時停火？川普鬆口：和內唐亞胡一起決定

川普說詞反覆 投資人茫然 專家提醒對中東供油過度樂觀

相關新聞

伊朗拒投降…哈米尼次子接班 川普嗆撐不久

美國與以色列升高對伊朗軍事行動之際，伊朗神權政府核心機構「專家會議」九日任命已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼接任伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖，凸顯德黑蘭政權仍由強硬派掌控。

川普接受CBS訪問 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

隨著中東衝突邁入第10天，美國總統川普今天接受哥倫比亞廣播公司訪問時透露，美國與以色列對伊朗的戰爭可能很快結束，並稱軍事...

父死子繼…伊朗神權政體 復仇到底無他途

伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，他現年五十六歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴被選為繼任者。此舉讓伊朗神權體制首次出現父死子繼的權力交接，外界認為這有某種程度王朝化意味，與伊朗伊斯蘭革命推翻巴勒維王朝成諷刺對照。

美國求援 烏克蘭無人機專家協防中東

俄烏戰爭打了四年多、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。

川普：摧毀伊朗核威脅 油價會跌 何時結束戰爭將與以國共同決定

面對國際油價飆漲，美國總統川普8日發文表示，這只是為了消除伊朗核計畫威脅所付出的「極小代價」。川普另接受以色列時報訪問時也說，何時結束伊朗戰爭將與以國總理內唐亞胡「共同決定」。國防部長赫塞斯則說，川普將決定伊朗「投降的條件」。

伊拒妥協 哈米尼次子上台 凸顯德黑蘭政權仍由強硬派掌控

伊朗神權政府核心機構「專家會議」9日任命已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接任伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖，凸顯德黑蘭政權仍由強硬派掌控。這意味德黑蘭選擇了對抗而非妥協，在中東戰爭的立場不會改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。