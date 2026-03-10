川普接受CBS訪問 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

隨著中東衝突邁入第10天，美國總統川普今天接受哥倫比亞廣播公司訪問時透露，美國與以色列對伊朗的戰爭可能很快結束，並稱軍事行動進展比原定計畫超前。

法新社報導，川普今天接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）電話訪問時表示：「我認為這場戰爭打的非常徹底，差不多（結束）。」

川普在訪談中重申日前對戰場損害評估的說法：「他們（伊朗）已經沒有海軍、沒有通訊能力，也沒有空軍了。」

川普告訴CBS，美軍目前的進度，已遠遠領先他最初設定為期4到5週的戰爭時間表。

川普將於今天傍晚在佛州舉行記者會，稍後將返回華府。

自中東戰火點燃以來，外界高度關注美方的軍事部署與外交策略，這場記者會預計將針對中東衝突及區域局勢等關鍵議題做出說明。