派兵進伊朗確保高濃縮鈾庫存安全？ 川普：尚未做決定

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，關於是否派遣部隊進入伊朗，以確保該國高濃縮鈾庫存安全，目前「尚未做」任何決定。

據報美國與以色列研議派遣特種部隊進入伊朗，以確保該國高濃縮鈾庫存安全，對此，川普告訴「紐約郵報」（New York Post）：「我們尚未對此做出任何決定，目前還差得遠。」

長期以來對於伊朗核計畫的爭議，在10天前升級為軍事衝突。美國與以色列對伊朗發動空襲，伊朗則以攻擊中東各地目標作為報復。

川普上月在未提供證據的情況下宣稱，德黑蘭當局正開始重建其核計畫。川普之前曾表示，該計畫已在去年6月的美國空襲中「被徹底摧毀」。

伊朗方面則否認尋求發展核武，並強調其濃縮鈾活動完全用於民用目的。濃縮鈾可用於發電廠燃料，亦可製造核彈頭。

此外，隨著全球大型經濟體考慮協同釋出緊急石油儲備，國際油價今天回吐部分漲幅。然而，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）仍處於關閉狀態，各國對於如何保障通過這一關鍵水道的船隻安全尚未達成最終計畫。

川普在談到國際油價飆漲時，告訴紐約郵報：「我對一切早有腹案。」川普表示，「你們會非常滿意。」

伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，導致國際油價飆漲，川普昨天對此表示，這只是為了消除伊朗核計畫威脅所付出的「小小代價」。伊朗核威脅一旦被摧毀，油價將迅速回落。

