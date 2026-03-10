聽新聞
英國梅林反潛直升機抵賽普勒斯 強化中東空防

中央社／ 倫敦9日專電

英國海軍表示，一架「梅林」（Merlin）Mk2直升機今天下午抵達賽普勒斯南部的英國空軍基地，將強化英國在東地中海的空中監偵與防禦能力；機組人員和隨行工程團隊是於7日離開英國。

英國海軍指出，梅林Mk2直升機具強大雷達和作戰系統，將搭載3名人員，在飛行高度可達1.6公里的情況下，有助及早發現並預警無人機或飛彈來襲。

英國海軍現役「梅林」直升機有2種：Mk2和Mk4。Mk2主要標榜優越的反潛作戰能力，同時也可用於空中監控、巡邏、搜救等任務。

美國以色列2月底對伊朗發動軍事打擊之前，英國今年稍早已加強對中東地區的防衛部署，動用陸基防空、反無人機、雷達等系統，以及「颱風」（Typhoon）和F-35戰機。

近日又增派4架「颱風」戰機、一艘45型（Type45）防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）、2架具無人機打擊能力的「野貓」（Wildcat）多用途直升機等，以強化英國在區域內的自我和集體防衛能力。

另一方面，在英美就使用準則達成共識後，英國國防部7日宣布，美軍已開始使用英國軍事基地對伊朗實施「防衛性」打擊。相關部署包括近日有數架美軍轟炸機陸續進駐位於英國本土的費爾福（Fairford）空軍基地。

英國海軍今天預告，完成整備後，具強大防空能力的「龍號」將在本週趕赴東地中海。「龍號」配備先進「海毒蛇」（Sea Viper）飛彈系統，可在10秒內發射多達8枚飛彈。

配備Martlet輕型空對空多用途飛彈（LMM）的「野貓」直升機則已於6日抵達賽普勒斯；增派的「颱風」戰機則於7日飛抵卡達（Qatar）。

英國另與烏克蘭的無人機專家合作，共同協助區域盟友夥伴執行反無人機作戰。

以色列 伊朗 美國

相關新聞

伊朗拒投降…哈米尼次子接班 川普嗆撐不久

美國與以色列升高對伊朗軍事行動之際，伊朗神權政府核心機構「專家會議」九日任命已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼接任伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖，凸顯德黑蘭政權仍由強硬派掌控。

父死子繼…伊朗神權政體 復仇到底無他途

伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，他現年五十六歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴被選為繼任者。此舉讓伊朗神權體制首次出現父死子繼的權力交接，外界認為這有某種程度王朝化意味，與伊朗伊斯蘭革命推翻巴勒維王朝成諷刺對照。

美國求援 烏克蘭無人機專家協防中東

俄烏戰爭打了四年多、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。

何時停火？ 川普：和內唐亞胡共同決定

美國總統川普八日對以色列時報表示，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。美國防長赫塞斯在八日播出的ＣＢＳ訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

伊朗續攻鄰國…沙國首發死亡通報 陸特使促各方停火

伊朗戰爭打擊範圍擴及民用設施，巴林指責伊朗襲擊對波斯灣國家飲用水至關重要的海水淡化廠，沙烏地阿拉伯八日發布首宗死亡通報。美聯社報導，以色列深夜空襲後，德黑蘭油庫仍悶燒，當局對市民發出環境警告。

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

